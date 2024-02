F1, Valsecchi esce allo scoperto dopo l’addio a Sky, la lite con la Masolini e il messaggio di Leclerc

Davide Valsecchi non racconterà più il Mondiale di F1 per Sky e confessa: "Non è un momento facile per me". Tutto sul rapporto con Federica Masolin e quella lita a causa di Kvjat

28-02-2024 09:46

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Fine della corsa per Davide Valsecchi, che non fa più parte del team Sky Sport F1 chiamato a raccontare il Mondiale 2024 che inizierà giovedì col week end del Gran Premio del Bahrain. Un cambio abbastanza netto della guardia vista la perdita anche di Federica Masolin, spostata defintivamente al calcio, e spazio al duo Camicioli-Piria. L’ex opinionista e pilota, 37 anni, racconta l’addio a Sky in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e confessa: “Non è un momento facile per me”.

F1, Valsecchi non sarà più su Sky: come l’ha presa

Opinionista di Sky Sport per la Formula 1 dal 2013, Valsecchi di certo non si nasconde: “Non è un momento facile per me, però nella vita si cambia e forse era arrivato il momento di farlo: è andata così. Non ho un modo di fare molto elegante né parlo benissimo, spesso esagero, ma non porto rancore. Sono un istintivo. A Sky mi hanno sempre trattato bene e al mio posto hanno preso persone capaci (Davide Camicioli, che sostituirà Federica Masolin, e la ‘voce esperta’ ex Mediaset Vicky Piria, ndr)”.

Addio Sky, Valsecchi e il retroscena su Leclerc

Amatissimo da tutti gli appassionati delle quattro ruote (“fin dal primo giorno mi sono imposto una regola, cioè farsi una foto con chiunque me l’avesse chiesta, anche durante una diretta”), l’ormai ex opinionista Sky racconta di aver ricevuto un messaggio dal pilota della Ferrari Charles Leclerc. “Qualche giorno fa ha scritto un messaggio. ‘Valse, ma davvero non farai più parte di Sky? Se hai bisogno del pass per qualche gara, fammi un fischio’. Eppure non l’ho mai risparmiato. Però noi siamo gente di corse, tagliato il traguardo sappiamo da soli se abbiamo fatto bene o male. Poi c’è il tifo, che si fa trasportare dall’emozione come capita a me con l’Inter”.

Il rapporto con Federica Masolin e la lite in aereo a causa di Kvjat

Della Masolin Valsecchi dice che “lei era semplicemente la più brava, la più talentuosa. Quando mi presero a Sky, era una giornalista bravissima ma non una vera intenditrice di motori. Ora ne sa più di me”. Ma il loro rapporto professionale non è stato tutto rose e fiori. E Valsecchi racconta di una lite in aereo avvenuta dopo il Gp di Shanghai del 2016. “Alla guida della Red Bull c’è il giovane Daniil Kvjat, che parte a razzo entrando durissimo su Vettel, già alla Ferrari. Alla fine, salgono entrambi sul podio e se le dicono di tutti i colori. Federica come tanti accusò Kvjat di aver mancato di rispetto a una leggenda, ma per me aveva fatto bene. Passiamo il viaggio di ritorno a litigare in aereo, eravamo entrambi convinti delle nostre idee, io soprattutto. La gara dopo, a Sochi, Kvjat sbaglia la partenza e tampona di nuovo Vettel: la Red Bull lo licenzia e lo sostituisce con Verstappen. Federica forse aveva ragione…”.

Fonte: Imago

Valsecchi e il caso della sospensione per commenti sessisti

Lo scorso giugno a Valsecchi è stato inflitto inflitto ‘un turno di stop’ insieme al collega Matteo Bobbi per commenti sessisti. “Non mi trovai d’accordo con il provvedimento preso da Sky. Avevo sì peccato di stile, ma mi sono sempre considerato una persona buona. Ho due figli piccoli, non vado in giro a cercare avventure”. Poi ricorda un altro episodio che sollevò un polverone. “A Spa dimenticai il pass per entrare in pista. Me lo fece notare in diretta Federica, io d’istinto scherzai. ‘Dicono dei napoletani, poi guarda che ladri che ci sono in Belgio‘. Anche lì polemiche feroci”.

F1 Ferrari, Hamilton svela retroscena: “Accordo top secret”.