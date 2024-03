F1, GP Arabia Saudita: a che ora e dove vedere in tv e in streaming libere, qualifiche e gara a Jeddah

La F1 torna col secondo appuntamento del Mondiale: dove vedere, il programma e il palinsesto del Gp del Bahrain. La Ferrari a caccia di Verstappen

07-03-2024 10:09

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La Formula 1 fa scalo a Jeddah, in Arabia Saudita, per il secondo appuntamento del Mondiale. Tra uno scandalo e l’altro si torna finalmente in pista dopo la vittoria inaugurale, tanto per cambiare, di Max Verstappen con la Red Bull. Occhi puntati sulla Ferrari che in Bahrain sette giorni fa ha cominciato con un terzo e un quarto posto di Sainz e Leclerc.

Anche questa seconda gara del Mondiale di F1 avrà un programma “diverso” dal solito, si corre di sabato e quindi libere, qualifiche e gara anticipate di un giorno. Vediamo come, a che ora e dove vedere il Gp di Arabia Saudita.

F1, GP dell’Arabia Saudita, le caratteristiche del circuito

Si corre sul circuito di Jeddah Corniche, il più veloce dei circuiti cittadini inseriti nel calendario del Mondiale di Formula 1. Lungo 6.174 metri, si procede a una velocità media di 250 km/h ed è il tracciato col maggior numero di curve: ben 27, molte delle quali veloci mentre i piloti sfrecciano lungo il lungomare di Jeddah. Particolare attenzione va prestata in curva 1: in quel punto, infatti, le monoposto passano dai 325 km/h a 116 km/h in soli 2,26 secondi. In totale i giri in programma sono 50. Il Gran Premio inaugurale dell’Arabia Saudita si è svolto nel 2021 e finora hanno vinto tre piloti diversi: Hamilton, Verstappen e, la scorsa stagione, Perez. Il record della pista è stato fissato da King Lewis nel 2021 con 1:30.734.

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita di sabato: il motivo

Come già successo in occasione del debutto stagionale in Bahrain, anche il Gp dell’Arabia Saudita va in scena sabato, anziché domenica come di consuetudine. La ragione del cambio programma è la stessa: la gara è stata anticipata di un giorno per rispettare il Ramadan.

Formula 1, dove vedere il GP dell’Arabia Saudita

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita andrà in onda in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NowTV, tv in streaming di Sky, e sull’app SkyGo, disponibile su pc, smartphone e tablet. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita anche in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

Il programma e il palinsesto del GP dell’Arabia Saudita

Palinsesto Sky (Dirette)

Giovedì 7 marzo

Ore 14:30: prove libere 1

Ore 18:00: prove libere 2

Venerdì 8 marzo

Ore 14:30: prove libere 3

Ore 18:00: qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 18:00: gara

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 8 marzo

Ore 22:00: qualifiche

Sabato 9 marzo

Ore 21:30: gara