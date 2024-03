F1, GP Arabia Saudita, Vasseur: "Bravo Bearman. Leclerc arrabbiato? Ha ragione". Red Bull, salta Marko?

Charles Leclerc conquista il secondo posto nelle qualifiche del GP d'Arabia Saudita. Il team principal di Ferrari commenta la prestazione e parla anche del risultato di Bearman, sostituto di Sainz. Infine, da Red Bull una indiscrezione sulla permanenza di Marko

Max Verstappen ha conquistato la pole position numero 34 in carriera al GP d’Arabia Saudita, ma ancora una volta Charles Leclerc è alle sue calcagna posizionandosi secondo e partendo domani dalla prima fila. Nella Q3 il pilota di Ferrari certifica una prestazione d’assalto all’arma bianca pur non riuscendo a spodestare il rivale di Red Bull, classificandosi perciò con un distacco di 319 millesimi.

Leclerc dopo la qualifica del GP Arabia Saudita: “La vettura ha dato il massimo oggi”

Nelle interviste post qualifica il monegasco ha così analizzato la propria performance: “Nel primo giro della Q3 abbiamo provato delle novità che però non hanno dato l’esito sperato. Poi nel secondo ho cercato di far quadrare il tutto, raggiungendo il massimo che potevo con la vettura oggi”. Poi ha ribadito il concetto già espresso nel fine settimana del Bahrain, dove anche allora aveva conquistato la prima fila alle spalle di Verstappen: ovvero che ci sono dei miglioramenti con la monoposto Ferrari rispetto 2023. E sul long run “c’è fiducia”.

Poi ha parlato della situazione riguardo i propri compagni di squadra: come sappiamo Carlos Sainz è stato operato d’urgenza di appendicite proprio nel fine settimana saudita (intervento pienamente riuscito, segnaliamo), venendo così sostituito da Oliver Bearman. Leclerc ha affermato: “Spero che Carlos possa riprendersi presto. Oliver ha fatto un lavoro notevole prendendo subito il ritmo. Si è trovato subito a suo agio”. Per la cronaca, il 19enne ha fatto il possibile per uno giunto in pista (e all’esordio in F1) con così poco preavviso, prendendosi l’undicesima posizione dopo essere stato eliminato in Q2.

Vasseur loda Bearman: “Ha fatto un ottimo lavoro”

Bearman ha ricevuto le lodi di Frédéric Vasseur, che a Sky Sport F1 ha parlato di “prestazione fantastica”, ricordando che il ragazzo è stato chiamato alle 14 della giornata del venerdì per misurarsi subito con le FP3. “Ha fatto nel complesso un ottimo lavoro, mancando la Q3 giusto per pochi centesimi. Stamane ci siamo concentrati sulle procedure alla partenza e su cose come il pit-stop ed Oliver ha gestito tutto al meglio”.

“Charles ha ragione ad arrabbiarsi”

Su Leclerc, il team principal ha sottolineato “l’ottimo giro di preparazione nel tentativo conclusivo” e “l’ottimo giro veloce”, pur non essendo stato sufficiente “per battere Max”. Ieri abbiamo avuto un buon passo – ha quindi proseguito -, ma quello che dobbiamo è concentrarci su noi stessi e non pensare agli altri”. E ancora: “Charles arrabbiato? Questo perché il secondo posto gli sta stretto, e ha ragione”.

“Non siamo così lontani da Red Bull. Sainz? Prematuro parlare di rientro in pista”

Vasseur ha quindi analizzato nel dettaglio in vista della gara di domani: “Il nostro è stato un buon passo gara, ed è quello che conta, così come pensare a noi stessi ed avere una buona strategia, soprattutto se ci saranno tante Safety Car e bandiere rosse. Dovremo quindi cogliere le opportunità al momento giusto. Sapevamo che sarebbe potuta essere una qualifica difficile, è complicato fare un giro con un set di gomme nuove da portare in temperatura. È più facile con le soft usate. La simulazione di gara di ieri ci ha fatto capire che non siamo così distanti da Red Bull. Certo, 60 giri sono tanti, ma alla fine è una questione di decimi e dobbiamo fare quei piccoli progressi visti già lo scorso anno, dove eravamo a inizio stagione per poi riuscire a lottare con Red Bull alla fine. Quest’anno siamo in una situazione migliore”.

Infine, l’ingegnere ha parlato di Sainz: “L’operazione è andata bene, ma ora è prematuro definire un programma di rientro. All’inizio della prossima settimana parleremo con il chirurgo e poi prenderemo una decisione. L’importante adesso è che stia bene, senza affrettare i tempi”.

Caso Horner, ora rischia Helmut Marko? Il consulente potrebbe essere sospeso da Red Bull

In questa giornata che conduce alla gara di domani, nel frattempo, si sono registrati altri scossoni tellurici in casa Red Bull. La vicenda che ha visto coinvolto suo malgrado Christian Horner, scagionato dopo l’inchiesta interna su presunti comportamenti inappropriati nei confronti di una dipendente (poi sospesa, scatenando ulteriori polemiche), sembra sempre più la classica palla di neve che si trasforma in valanga.

Anche perché questo caso ha portato alla luce in maniera più dirompente che mai la spaccatura interna al team, tra coloro che sono fedeli al team principal e chi invece vuole il suo defenestramento, e che comprende la parte austriaca di Red Bull (con il possibile spalleggiamento da parte dei Verstappen), con in testa Helmut Marko. Il superconsulente della scuderia però potrebbe essere la prossima testa a saltare a seguito di una indagine interna a Red Bull riguardo la fuga di notizie in merito al caso Horner, come lo stesso manager ha confermato parlando oggi all’emittente ORF.

“Esiste una possibilità teorica che io possa essere sospeso [dopo il GP in Arabia Saudita, ndr]”, ha dichiarato Marko, che ricordiamo vicinissimo a Max Verstappen. E se l’ottantenne se ne va, il tre volte campione del mondo potrebbe seguire a ruota (direzione Mercedes?) visto che nel suo contratto, si vocifera, esiste una clausola per cui la buonuscita di Marko lo lascerebbe libero di cercarsi altre squadre.

