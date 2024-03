F1 GP Arabia Saudita, Sainz team radio contro Hamilton: "È pericoloso", Lewis indagato. Leclerc come Mario Kart

Durante le prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita a Jeddah scintille tra Sainz ed Hamilton che l'anno prossimo prenderà il posto dello spagnolo. Carlos si è lamentato di Lewis indagato per impeding mentre Leclerc ha fatto il Mario Kart...

Ultimo aggiornamento 07-03-2024 20:34

Prima o poi doveva accadere. È successo già alla seconda gara. Per la prima volta dall’annuncio dell’arrivo nel 2025 di Lewis Hamilton alla Ferrari, c’è stato uno “screzio” tra l’inglese della Mercedes e Carlos Sainz che gli dovrà cedere a fine stagione il sedile della rossa. Galeotta la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Arabia Saudita in cui lo spagnolo non le ha mandate a dire dopo la manovra “pericolosa” compiuta dal 7 volte campione del mondo.

Team radio di fuoco per Sainz nei confronti di Hamilton che è finito sotto la lente d’ingrandimento della direzione corsa che lo ha indagato per impeding. Intanto Charles Leclerc sempre più “calimero” nella fp1 ha dovuto fare i conti col solito episodio sfortunato che lo ha portato a paragonarsi a Mario Kart personaggio celebre dei videogame.

F1, Jeddah fp2: scintille Sainz-Hamilton, cosa è successo

Nel corso delle fp2 momento di tensione tra Hamilton e Sainz con Sargeant che ci stava per finire di mezzo. Lewis andava molto lento in curva 10, ha visto arrivare Sainz e si è spostato da una parte per far passare lo spagnolo, peccato che non abbia visto, e forse nessuno gli abbia segnalato del sopraggiungere di Logan Sargeant. Il pilota americano della Williams per non tamponare Hamilton è dovuto andare fuori pista!

Gp Arabia Saudita, Sainz team radio contro Hamilton: “Pericoloso!”

Carlos Sainz che sta vivendo un week end a Jeddah non dei più facili cominciato ieri con un malore che lo ha tenuto in albergo con febbre alta e quant’altro, non le ha mandate a dire nei confronti di Lewis Hamilton con un team radio di fuoco, ecco cosa ha esclamato Sainz in comunicazione radio al proprio ingegnere Riccardo Adami:

“Quello che ha fatto Hamilton lì è molto pericoloso. Essendo in mezzo non ho potuto spostarmi da quel punto, Sargeant per poco non fa un incidente per colpa sua!“,

Lewis Hamilton per questa manovra è stato “notato” e indagato per impeding. Difficile che venga sanzionato con una penalità da scontare in griglia sabato al via del Gran Premio, probabile una “ammonizione”.

Gp Arabia Saudita, Leclerc prende una busta: “Come Mario Kart”

Non è stato da meno nemmeno Charles Leclerc che in mattinata araba, primo pomeriggio in Italia, durante le fp1, è stato protagonista di un altro altro episodio “particolare”. La pista di Jeddah durante le prime libere era molto sporca, a volte anche detriti e buste di plastica. Ecco, Leclerc ne ha presa una con la sua Ferrari.

Ed allora il monegasco non è riuscito a trattenersi dal commentare, anche in maniera ironica, nel team radio col suo ingegnere di pista, Xavier Marcos con tanto di riferimento a un famosissimo videogame da consolle:

“La pista è come Mario Kart, ci sono sacchetti di plastica ovunque“.

Gp Arabia Saudita, Ferrari – Vasseur: “Buona simulazione”

C’è stato anche spazio ovviamente per i tempi e le prestazioni in pista. Fernando Alonso su Aston Martin ha fatto segnare il miglior tempo nella fp2 a Jeddah. Lo spagnolo ha girato in 1:28.827, precedendo Russell su Mercedes e Verstappen con la Red Bull. Che da par suo ha mostrato un ottimo passo nella simulazione gara. Non male nemmeno il passo gara di Leclerc, quarto alla bandiera a scacchi. Settimo Sainz, ancora un po’ debilitato. Tante difficoltà per Hamilton, solo ottavo posto e con tanti problemi.

Alla fine delle libere, Fred Vasseur team principal Ferrari ha così analizzato il comportamento della SF-24 e dei due piloti: “Nel complesso è stata una sessione che ci aspettavamo, non sappiamo i carichi, la simulazione è andata bene, costante per la gara, ovviamente Carlos non era ancora al meglio ma ha fatto un grosso lavoro. Ferrari con tanto carico aerodinamico? Credo che vada nel senso di far adattare al meglio i piloti alla pista ma sono convinto che tutti useremo lo stesso in qualifica e in gara. Sulle gomme soft provate da Leclerc, lo abbiamo fatto anche lo scorso anno proprio con Charles ed era andato piuttosto bene, non è stato un brutto stint oggi, quindi può essere un’idea”.