Ultimo aggiornamento 29-02-2024 10:42

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Riparte il Mondiale 2024: si inizia da Manama con il GP del Bahrain. Gara in programma il 2 marzo: è sabato, stesso giorno in cui si correrà la successiva prova in Arabia Saudita a causa del Ramadan. Appuntamento già oggi a partire dalle ore 12:30 con le prime libere.