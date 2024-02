F1, GP Bahrain: dove vedere la prima gara del Mondiale al Sakhir in tv e in streaming, info e orari

Il circuito del Sakhir alzerà il sipario sulla stagione 2024 di Formula 1: dove vedere, il programma e il palinsesto della prima gara del Mondiale, il Gran Premio del Bahrain. La Ferrari prova a spezzare il dominio Verstappen-Red Bull

29-02-2024 09:28

Finalmente si inizia! Rombo di motori e semaforo verde! Parte il Mondiale di Formula 1 2024. Sul circuito del Sakhir si alza il sipario sul Campionato del Mondo di F1. C’è grande attesa per capire già nel Gran Premio del Bahrain quali saranno i valori in pista con la Red Bull del tre volte campione del mondo Max Verstappen pronta a dominare ancora ma con una Ferrari che almeno nelle previsioni e nelle intenzioni, con Charles Leclerc e il partente Carlos Sainz, sembra intenzionata a dare battaglia. E poi l’incognita Lewis Hamilton promesso sposo di Maranello.

Sarà un week end anomalo il primo della stagione, anticipato di un giorno con prove al giovedì, qualifiche al venerdì e gara al sabato. Scopriamo perchè e in particolare con tutti gli orari e le dirette tv del Gp del Bahrain, prima prova del Mondiale 2024 di F1.

GP Bahrain: Verstappen da battere, la Ferrari ci proverà

La prima gara della stagione ci dirà i veri valori in pista. Finora l’unica cartina tornasole sono stati i test, gli unici, solo tre giorni, della scorsa settimana, proprio sulla pista del Bahrain. Il pacchetto Max Verstappen e Red Bull sembra essere abbondantemente davanti a tutti. I giri messi insieme dall’olandese volante nella simulazione gara della terza e ultima giornata sono stati un duro colpo per tutti.

In Ferrari c’è ottimismo. Da Leclerc a Sainz passando per Vasseur tutti in casa Ferrari hanno sottolineato la bontà della SF-24 che ha eliminato gran parte dei difetti della SF-23. Anche se tutti a Maranello hanno sottolineato di sentirsi un passo dietro la Red Bull. La sensazione diffusa è che la rossa sia la seconda forza del circus, magari anche davanti a uno sempre meno in palla Sergio Perez. Immaginare Sainz e Leclerc contendersi la prima fila e il podio alle spalle di Verstappe tra sette giorni non è utopia.

Se sarà un duello Red Bull-Ferrari è da vedersi. Mercedes e McLaren si sono un po’ nascoste nei test. E poi c’è la situazione data dal mercato piloti acceso dall’annuncio del passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari il prossimo anno. Quale sarà il rendimento dell’inglese con la Mercedes? E quale quello di Sainz con la Ferrari? Incognite a cui il Bahrain darà le prime risposte.

F1, GP del Bahrain, le caratteristiche del circuito

Il Bahrain International Circuit, prima tappa del Mondiale di F1 2024, è un circuito decisamente impegnativo ma decisamente affascinante. Misura esattamente 5,4 km complessivi e sono presenti 15 curve totali. La presenza di vento e le temperature elevate possono condizionare (e di molto) le prestazioni in pista.

In totale devono essere percorsi esattamente 57 giri per una distanza pari a 308,238 km. La staccata più impegnativa è sicuramente in Curva 1 dove si passa dagli oltre 320 km a solo 80 km in meno di tre secondi. Il record della pista appartiene a Max Verstappen: 1’29″708 lo scorso anno in cui ha vinto anche la gara. L’ultimo successo della Ferrari risale al 2022 con Charles Leclerc.

Il Gran Premio del Bahrain di sabato: il motivo

La grande novità di quest’anno, almeno per quanto riguarda il primo fine settimana di gara riguarda il programma anticipato di un giorno rispetto al solito. Il fine settimana parte giovedì con i primi 2 turni di prove libere, per poi proseguire sabato con le Libere 3 e le qualifiche. La gara, invece, si disputerà sabato 2 marzo.

Ma perchè? Il GP d’Arabia Saudita, seconda gara della stagione, si sarebbe dovuto disputare proprio in corrispondenza dell’inizio del Ramadan e per questo gli organizzatori hanno scelto di anticipare al sabato anche la gara di Jeddah. Ragion per cui, per motivi logistici dovuti agli spostamenti anche la prima gara dell’anno, in Bahrain è stata anticipata di un giorno.

Formula 1, dove vedere il GP del Bahrain

Il Gran Premio del Bahrain si potrà vedere in diretta su Sky Sport sui canali Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NowTV e SkyGo, se compreso nell’abbonamento. Le qualifiche e la gara saranno trasmesse in differita anche in chiaro sul digitale terrestre su TV8.

Il programma e il palinsesto del GP del Bahrain

Palinsesto Sky (Dirette) Giovedì 29 febbraio

Prove Libere 1: ore 12:30 – 13:30

Prove Libere 2: ore 16:00 – 17:00

Venerdì 1 marzo

Prove Libere 3: ore 13:30 – 14:30

Qualifiche: ore 17:00 – 18:00

Sabato 2 marzo

Gara: ore 16:00

Palinsesto TV8 (Differite)

Venerdì 1 marzo

Qualifiche: ore 22:00

Sabato 2 marzo

