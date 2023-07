Ultimo aggiornamento 28-07-2023 18:22

Il circus della F1 torna in pista per l’ultima gara della prima parte di stagione prima della sosta estiva. La tredicesima tappa del Mondiale 2023 di Formula 1 si corre nella mitica pista di Spa Francorchamps, una delle gare più storiche e tradizionali, il Gran Premio del Belgio. Week end anomalo che prevede la terza Sprint Race. Quindi programma diversificato: dopo le prove libere di stamattina, è già tempo di fare sul serio con le qualifiche che disegneranno la griglia di partenza della gara di domenica. Domani poi alle 12 la Sprint Shootout, la qualifica ridotta per definire lo schieramento della SR che prenderà il via alle 16.30. Domenica la gara invece prenderà il via alle 15.

Q1: Leclerc dal rischio eliminazione al top, fuori Ricciardo

Qualifiche ritardate di 10′ per pista troppo bagnata. Poi è gran bagarre con tutti che hanno cercato di fare il tempo subito per il rischio nuova pioggia che però non c’è stata. Sainz in grande spolvero come in mattinata nelle fp1. Poi si è messo davanti Verstappen, quindi Piastri. Finale al fulmicotone con pista quasi asciutta e tutti con gomme intermedie nuove. A rischiare Charles Leclerc che fuori dai primi 15 ha fatto un gran ultimo giro, un gran ultimo settore all’ultimo respiro facendo segnare il miglior tempo davanti a Verstappen. Quarto Sainz. Piloti esclusi dal Q2: Albon, Zhou, Sargeant, Ricciardo che si era salvato ma si è visto cancellare il tempo per track limit, Hulkenberg.

Q2: Ferrari all’ultimo respiro, che rischio Max!

Con la pista che si andava asciugando è stata gran bagarre. In un finale rocambolesco dove tutti hanno montato le gomme slick, Piastri con la McLaren ha fatto il miglior tempo davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc che si sono tirate fuori anche stavolta all’ultimo respiro. Ha rischiato tantissimo Max Verstappen che non è riuscito a prendere il ritmo con le gomme d’asciutto e all’ultimo tentativo ha fatto solo il 10° tempo, per un soffio qualificato alla Q3 che invece non hanno raggiunto: Tsunoda, Gasly, Magnussen, Bottas e Ocon.

