F1 Ferrari, addio a Laurent Mekies: lascia il Cavallino dopo 4 anni, al suo posto Ioverno

Nuovo cambio all’interno del management della Ferrari che ha ufficializzato la fine del rapporto con il direttore sportivo Laurent Mekies (dalla prossima stagione in AlphaTauri): al suo posto Diego Governo

27-07-2023 15:18

La Ferrari cambia ancora, in un momento di estrema difficoltà per il Cavallino Rampante che fa una fatica terribile a tornare competitivo arriva l’ennesimo cambio all0’interno del management della scuderia con l’addio di Laurent Mekies. A darne l’ufficialità è stata la stessa Ferrari.

Ferrari, Mekies non sarà al Gp di Spa

La transizione comincia subito. Laurent Mekies, infatti, non sarà al muretto della Ferrari al Gp di Sua in programma questo fine settimana. La sua avventura con il Cavallino Rampante si interrompe dopo quattro stagioni e mezzo nel quale aveva ricoperto il ruolo di racing director e di direttore sportivo. Per lui però la pausa dal mondo delle corse durerà davvero poco visto che si prepara ad assumere il ruolo di Team principal (in sostituzione di Franz Tost) alla AlphaTauri a partire dalla fine di questa stagione.

Questo fine settimana si conclude l’esperienza nella Scuderia Ferrari di Laurent Mekies – si legge nel comunicato – Il racing director, che non è presente in Belgio, lascia il Cavallino dopo quattro stagioni e mezza impreziosite da sette vittorie. A lui va il grazie di tutta la squadra per il grande lavoro svolto in questi anni”.

Diego Ioverno al muretto Ferrari nella prossima gara

Al posto di Laurent Mekies, o perlomeno ad assumerne alcune mansioni ci sarà un veterano del Cavallino rampante come Diego Ioverno che diventa il nuovo direttore sportivo ed acquisisce tutte le deleghe anche con il compito di tenere i rapporti sportivi con la Fia. Ioverno è un ferrarista purosangue, visto che ha cominciato proprio con la scuderia di Maranello 23 anni fa. Ora risponderà al team principal Vasseur, insieme ai colleghi al muretto Matteo Togninalli e Ravin Jain.

Ferrari, Vasseur saluta Mekies: “Ci mancherà”

A salutare l’amico e il collega Laurent Mekies è proprio il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur che con un po’ di dispiacere lascia partire il vecchio amico pronto a ricoprire una posizione di prestigio in AlphaTauri.