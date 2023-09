Mancano ancora 25 minuti all’inizio delle qualifiche.

La Ferrari a caccia della pole! A differenza delle previsioni, quest’anno le rosse non sono mai andate forti su circuiti con alto carico, la monoposto di Maranello ha calato il tris nelle libere. Anche nelle fp3 del Gran Premio di Singapore, Carlos Sainz si è preso il miglior tempo come già fatto ieri nelle fp2 (con Leclerc best lap in fp1).