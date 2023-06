Finale Serie A basket 2022/2023: gara-5, si riparte in perfetta parità 2-2. Diretta

Ultimo aggiornamento 19-06-2023 21:33

La serie della finalissima scudetto è, adesso, in perfetta parità. Olimpia Milano contro Virtus Bologna stasera sarà uno spettacolo decisiva: si riparte dall’equilibrio di un 2-2 che in gara-5 andrà a sbilanciarsi, necessariamente. Milano era avanti 2-0 vincendo le prime due partite in casa, ma Bologna ha poi risistemato i conti alla Segafredo Arena.

Una vittoria che sembrava facile, ma invece è arrivata soltanto dopo due tempi supplementari, per la formazione di coach Sergio Scariolo.

La serie è ora così sul 2-2, con il fattore campo che è sempre stato rispettato finora. Adesso sarà il tempo per le due squadre di tornare al Forum di Assago per gara-5 stasera, lunedì 19 giugno alle 20:30. Di sicuro si rivedranno alla Segafredo Arena, per gara-6, mercoledì 21 sempre alle ore 20:30.

Finale Serie A, gara-4: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Basket, Finale playoff Serie A 2022-23, gara-5

Assago, Forum OLIMPIA MILANO VIRTUS BOLOGNA 42 39 Arbitri: Borgioni, Lanzarini e Attard

