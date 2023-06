Finale Serie A basket: la Virtus Bologna vince gara-3, Olimpia Milano sul 2-1

Ultimo aggiornamento 14-06-2023 22:50

Riassunto dell'evento

La Virtus Bologna ha ritirato su la testa contro l’Olimpia Milano e si è portata a casa la gara-3 della serie della finalissima scudetto della Serie A di basket 2022-2023. Una vittoria importantissima per la formazione di coach Sergio Scariolo, che ha rispettato così il fattore campo e ha sconfitto di otto punti la squadra di coach Ettore Messina. 69-61 il punteggio finale in favore di Bologna, sotto di due dopo il primo quarto, ma poi avanti di cinque all’intervallo lungo. Poco da fare per Milano nella ripresa, con il divario cresciuto a dieci punti prima dell’ultimo quarto fino agli otto conclusivi. Milano resta così avanti nella serie, che è ora 2-1 nei confronti di Bologna.

Punteggio basso in questa gara-3 dove il migliore per la Virtus è stato Daniel Hackett con 13 punti, poi 12 per Milos Teodosic, 10 per Marco Belinelli e Jordan Mickey. Tra le fila dell’Olimpia l’unico in doppia cifra è stato Billy Baron con 15 punti, top-scorer del match, 9 per Nicolò Melli e 8 per Shavon Shields. La serie rimane ora alla Segafredo Arena con gara-4 che si giocherà venerdì 16 giugno sempre alle ore 20:30. Di sicuro si tornerà al Forum di Assago per gara-5 lunedì 19.

Finale Serie A, gara-3: Olimpia Milano-Virtus Bologna

Basket, Finale playoff Serie A 2022-23, gara-3

Bologna, Segafredo Arena 4° Q FINITO VIRTUS BOLOGNA OLIMPIA MILANO 69 61 Arbitri: Mazzoni, Sahin, Borgioni

Abbonati e segui in diretta la finalissima di Serie A live su DAZN