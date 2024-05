Internazionali di Roma, Bolelli/Vavassori-Arevalo/Pavic diretta live

Finalissima a un passo per la coppia azzurra che tra pochi minuti affronterà Arevalo-Pavic con l’obiettivo di centrare un traguardo storico. Avventura da stropicciarsi gli occhi per il tandem italiano che in rapida successione ha eliminato in due set rispettivamente Eubanks/Peers, Bopanna/Ebden, e Koolhof/Mektic. Il tennista torinese, nel corso della sua carriera, ha ottenuto i migliori risultati in doppio, specialità in cui ha vinto quattro tornei del circuito maggiore e ha raggiunto la finale agli Australian Open. Ricca di riconoscimenti anche la bacheca di Bolelli il quale ha conquistato 12 tornei ATP su 27 finali disputate, tra i più importanti c’è sicuramente l’Australian Open vinto nel 2015 in coppia con Fognini.