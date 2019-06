LIVE AUSTRALIA W - ITALIA W 0-0 MONDIALI FEMMINILI 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

(8) PARISI (C)

(15) SERTURINI (C)

(16) FUSETTI (C)

(6) ROSUCCI (C)

(21) CERNOIA (C)

(23) GIUGLIANO (C)

(4) GALLI (C)

(19) GORRY (C)

(22) HARRISON (C)

(8) KELLOND-KNIGHT (C)

(3) LUIK (C)

(6) LOGARZO (C)

(9) FOORD (C)

(13) YALLOP (C)

(16) RASO (C)

(10) VAN EGMOND (C)

MAURO! Arriva subito la risposta delle Azzurre: tiro centrale, parata facile per Williams.13:05

KERR! Brividi per l’Italia: colpo di testa che termina alto di poco.13:03

Kerr viene fermata in posizione di fuorigioco: calcio di punizione per l’Italia.13:02

Italia e Australia scendono in campo: tra pochi minuti si parte!12:30

Commento in diretta

PREPARTITA

Australia W - Italia W è valevole per la prima giornata dei Mondiali Femminili 2019, gruppo C.

La partita è in programma il giorno 9 giugno alle ore 13:00 allo stadio Stade du Hainaut.

L'Italia si trova nel girone C insieme ad Australia, Brasile e Giamaica. Si qualificano per gli ottavi di finale le prime 2 di goni girone più le migliori 4 terze classificate.

Dove vedere Australia W-Italia W

