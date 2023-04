Pedrosa è sembrato incredulo per il sesto posto in griglia di partenza a Jerez, dietro al campione del mondo Pecco Bagnaia. Il nome del tester della KTM, che corre con una wild card, in cima alla classifica ha fatto venire la nostalgia dei tempi d’oro a tanti appassionati: “E’ stato davvero pazzesco”, ha confermati Dani.