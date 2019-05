LIVE VERONA - PESCARA 0-0 PLAYOFF SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Marcantonio Bentegodi Mercoledì 22 Maggio 2019 ore 21:00

COMMENTO IN DIRETTA

Benvenuti al live di Verona-Pescara 1' PARTITI 3' Il Pescara in possesso palla, Verona in pressing 4' MANCUSO! Colpo di testa fuori di poco! 6' Cross di Marras respinto da Gustafson 8' DI CARMINE! Conclusione deviata in corner da Fiorillo 9' DANZI! Fiorillo alza sopra la traversa 11' Sottil ci prova da fuori, palla sopra la traversa 13' GUSTAFSON! Ancora Fiorillo a deviare sopra la traversa 15' Ammonito Pinto per gioco scorretto 17' MARRAS! Tiro al volo respinto da Silvestri 20' CRECCO! Altra conclusione sventata da Silvestri 23' PALO DEL PESCARA! MANCUSO a un passo dal vantaggio 25' Prima parte di gara frizzante al Bentegodi 27' MANCUSO! Ci prova addirittura da centrocampo, palla a fondo campo 28' DI CARMINE! Scognamiglio respinge in scivolata il tiro a botta sicura dell'attaccante del Verona 30' Prima mezz'ora scoppiettante, ma il risultato è ancora sullo 0-0 32' GUSTAFSON! Fiorillo respinge di pugno 34' LARIBI! Girata di prima, Fiorillo, chiamato a un super lavoro oggi, devia di nuovo 37' Traversone di Vitale, Scognamiglio allontana di testa 40' Continua a spingere il Verona, alla ricerca della rete del vantaggio 41' GUSTAFSON conclude dalla distanza, Fiorillo non si fida e devia in corner 43' Memushaj e Marras non si intendono, il Verona recupera la sfera 45' E' FINITO IL PRIMO TEMPO 46' E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO 47' MANCUSO! Salta Empereur, poi impegna Silvestri a terra 49' BRUGMAN! Conclusione respinta da Silvestri 51' EMPEREUR! Tiro dalla distanza, Fiorillo c'è anche questa volta 54' Bettella intercetta il cross di Laribi, riparte il Pescara 57' Sottil cross in area, allontana la difesa del Verona

Verona - Pescara è valevole per la gara di andata delle semifinali dei Playoff di Serie B.

La partita è in programma il giorno 22 maggio alle ore 21:00 allo stadio Marcantonio Bentegodi di verona.

Arbitro di Verona - Pescara è Livio Marinelli di Tivoli.

Il Verona nei quarti di finale ha battuto il Perugia per 4-1 mentre il Pescara si è qualificato direttamente per le semifinali in virtù del 4° posto in classifica. L'altra semifinale dei playoff di Serie B è Cittadella contro Benevento.

Dove vedere Verona-Pescara

Verona-Pescara si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 21:00 (mezz'ora prima) del 22 maggio.

