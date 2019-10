PREPARTITA

Italia - Grecia è valevole per la 7° giornata delle qualificazioni agli Europei 2020.

La partita è in programma il giorno 12 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Arbitro dell'incontro sarà il russo Sergei Karasev, coadiuvato dagli assistenti Demeshko e Gavrilin e dal quarto uomo Meshkov.

L'Italia di Mancini, a punteggio pieno con 18 punti in 6 gare fino ad ora disputate, cerca la vittoria che qualificherebbe matematicamente gli azzurri. L'Italia giocherà all'Olimpico di Roma con l'inedita terza maglia color verde, divisa già indossata nel 1954 per un'amichevole contro l'Argentina. L'Italia dovrebbe giocare con il modulo 4-3-3: Donnarumma tra i pali, in difesa D'Ambrosio, Bonucci, Romagnoli e Spinazzola, al centro Bernardeschi, Jorginho, Verratti, in avanti il tridente formato da Chiesa, Belotti e Insigne. Unici ballottaggi sembrano essere quelli tra Bernadeschi - Barella ed in attacco Belotti - Immobile.

Dove vedere Italia-Grecia valevole per le qualificazioni agli Europei 2020, in diretta tv e streaming

Italia-Grecia si può seguire su Rai Uno dalle 20.45 ed in streaming su Rai Play. Il live sarà disponibile anche qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 12 ottobre.