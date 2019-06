PREPARTITA

Grecia - Italia è valevole per le qualificazioni degli Europei 2020.

La partita è in programma il giorno 8 giugno alle ore 20:45 allo stadio Spyros Louis.

La squadra di Mancini guida il girone J con 6 punti dopo la vittoria per 2-0 contro la Finlandia e la rotonda vittoria per 6-0 contro il Liechtenstein. A 2 lunghezze in classifica dall'Italia, 4 punti, si trovano appaiate la Grecia e la Bosnia Erzegovina che hanno pareggiato per 2-2 nell'ultima giornata.

Dove vedere Grecia-Italia

Grecia-Italia si può seguire su Rai 1 e live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) dell'8 giugno.

