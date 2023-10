A Wembley tutto pronto per Inghilterra-Italia, ottava giornata del Gruppo C di qualificazioni agli Europei.19:13

Gli azzurri, dopo il rotondo e agevole successo su Malta, sfidano gli inglesi con l'obiettivo aggancio al primo posto nel girone. Nella gara di andata, con Mancini in panchina, non era bastato Retegui ad evitare la sconfitta firmata da Rice e Kane su rigore.19:19

Spalletti opta per il tridente Berardi-Scamacca-El Shaarawy, Frattesi in mediana con Cristante e Barella. Prima da titolare per Udogie sull'out di sinistra.19:53

Ancora Bellingham tenta di ispirare Kane, sponda non riuscita per Foden.20:52

RIGORE INGHILTERRA! Bellingham vince un rimpallo con Scalvini e s'incunea in area, Di Lorenzo interviene in scivolata, Turpin indica il dischetto.21:17

OCCASIONE ITALIA! Udogie sfonda in area, mette a sedere Stones e esplode il destro, Pichford ci mette i pugni, il tap-in di Di Lorenzo è deviato in angolo da Kane.21:38

Frazione tattica, ritmi non particolarmente elevati, padroni di casa più propositivi ma gli azzurri colpiscono al primo affondo con Scamacca servito da Di Lorenzo. Lo stesso Di Lorenzo è autore di un fallo in area su Bellingham, Kane non sbaglia dal dischetto. Allo scadere, buone occasioni per Bellingham e Udogie, i portieri si fanno trovare pronti.21:38