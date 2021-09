LIVE ISOLE FAROE - ISRAELE 0-1 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022 . LA DIRETTA DELLA PARTITA

Gunnar Vatnhamar (Isole Far Oer) conquista un calcio di punizione sulla fascia destra.20:45

Tentativo fallito. Meinhard Egilsson Olsen (Isole Far Oer) un colpo di testa da centro area che e' completamente fuori bersaglio sulla sinistra. Assist di Brandur Hendriksson Olsen con cross in seguito a un calcio da fermo.20:52

Fallo di Meinhard Egilsson Olsen (Isole Far Oer).20:46

Calcio d'angolo, Isole Far Oer. Calcio d'angolo causato da Orel Dgani (Israele).20:52

11'

Gol! Isole Far Oer 0, Israele 1. Eran Zahavi (Israele) un tiro di sinistro da fuori area sotto la traversa in alto a sinistra. Assist di Bibras Natcho in seguito a un contropiede.20:56