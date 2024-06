Diretta Paolini-Andreeva semifinale Roland Garros live: Jasmine conquista il primo set!

Mai nella storia del tennis azzurro era capitato che in un torneo dello slam l’Italia avesse un rappresentate in semifinale in ben quattro categorie. Oltre alla semifinale in singolare femminile, infatti, Paolini ha raggiunto anche quella di doppio in coppia con Sara Errani, mentre Simone Bolelli e Andrea Vavassori quella nel doppio maschile e Jannik Sinner quella nel singolare maschile.