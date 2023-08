Salisburgo più in palla, gli austriaci stanno facendo partita vera su un campo pesante. La pioggia non agevola l’Inter che non ha approcciato bene: diversi errori in impostazione, mediana non sempre sul pezzo. Bene i nerazzurri in ripartenza: negli affondi diventano spesso pericolosi.

Trame verticali, Inzaghi chiede affondi frontali: la carenza di una punta di riferimento si sente.