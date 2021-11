LIVE BOLOGNA - CAGLIARI 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Bologna-Cagliari, gara valida per l'11° turno di Serie A. 19:33

Il match del ''Dall'Ara'' mette di fronte i padroni di casa, a quota 12 punti, agli ospiti, in fondo alla graduatoria con 6 punti. 19:39

Nell'ultima giornata entrambe ko: la squadra di Mihajlovic è stata sconfitta a Napoli mentre la formazione di Mazzarri è stata piegata in casa dalla Roma. 19:42

Mihajlovic recupera Arnautovic e ritrova Soumaoro e Soriano dopo il turno di squalifica; a sinistra gioca Hickey, panchina per Dijks. Mazzarri ha a disposizione Strootman ma perde Keita per tonsillite, Caceres inizia dalla panchina; Pavoletti-Joao Pedro coppia d'attacco. 20:00

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 20:43

Squadre in campo agli ordini di Massa: padroni di casa in maglia rossoblu, ospiti in completo celeste. 20:45