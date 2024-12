Tiro di Tchaouna in corsa di prima intenzione, alto in curva. 16:49

PILLOLA STATISTICA: 6° centro stagiionale in campionato per l'attaccante biancoceleste. 16:46

TIRO DI TCHAOUNA! Assit di Castellanos per Tchaouna, sinistro al volo, grande risposta di Suzuki in corner. 16:41

Castellanos non arriva per pochissimo al tiro sull'assist di Pellegrini. 16:27

CHE AZIONE DI MAN! Il giocatore salta tre avversari in dribbling poi calcia: murato in corner. 16:21

PILLOLA STATISTICA: primo centro in Serie A per il classe 2005. 16:19

Squadre negli spogliatoi: Pecchia studia le mosse per difendere il vantaggio, Baroni per rimontare il punteggio. 15:57

CALCIO DI RIGORE PER LA LAZIO! Fallo di Keita ai danni di Zaccagni: check in corso. 15:52

ISAKSEN! Grande occasione per la Lazio: cross di Pellegrini, destro in porta di Isaksen, salva Valeri sulla linea! 15:43

GOL DELLA LAZIO IN OFFSIDE! Castellanos batte Suzuki con un destro al volo ma è partito in posizione di fuorigioco al momento dell'assist di Rovella. 15:45

Rovella addomestica il pallone, si porta sul sinistro e calcia: mancino non difficile per Suzuki. 15:23

Occasione per Bonny che riceve in area, si gira e calcia: sinistro alto! 15:10

Squadre in campo agli ordini di Zufferli: padroni di casa in maglia scudo crociata, ospiti in casacca gialla. 14:58

Pecchia manda in campo a sorpresa Leoni in difesa e Haj Mohamed sulla trequarti; Bonny terminale offensivo, out Bernabé. Baroni non recupera Vecino che si aggiunge all'indisponibilità di Dia; gioca Dele-Bashiru, in difesa Romagnoli preferito a Patric. 14:41