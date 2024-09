Grazie per aver seguito con noi la diretta di Fiorentina-Monza, arrivederci al prossimo turno di Serie A!20:42

90'+9' Fine partita: FIORENTINA-MONZA 2-2 (18' Djuric, 32' Maldini, 45' Kean, 96' Gosens).20:33

90'+7' Cartellino giallo per Roberto Gagliardini.20:32

90'+6' GOL! FIORENTINA-Monza 2-2! Rete di Robin GOSENS! Angolo perfetto di Adli per Gosens che stacca più alto di tutti e batte Turati per il pareggio.



90'+5' Cartellino giallo per Dodò.20:28

90'+1' Sono stati concessi 8 minuti di recupero!20:23

90' Incredibile opportunità per la Fiorentina con Kean che da posizione ravvicinatissima non riesce a segnare grazie ad un vero e proprio miracolo di Turati.20:23

85' Occasione importante per la Fiorentina con Quarta che da posizione ravvicinata non inquadra la porta di testa.20:19

81' Cartellino giallo per Andrea Petagna.20:14

80' Sostituzione Monza: esce Andrea Carboni, entra Luca Caldirola.20:13

80' Sostituzione Monza: esce Pedro Pereira, esce Danilo D'Ambrosio.20:12

79' Sostituzione Fiorentina: esce Pietro Comuzzo, entra Lucas Martínez Quarta.20:13

78' Occasione per Ikoné che conclude però in maniera lenta e centrale, facile per Turati.20:10

76' Cartellino giallo per Armando Izzo.20:08

73' Dopo più di 70 minuti di gioco la Fiorentina ha tirato 8 volte, 3 nello specchio, come il Monza, che però in totale ha effettuato 4 conclusioni.20:08

69' Sostituzione Monza: esce Daniel Maldini, entra Samuele Vignato.20:04

68' Sostituzione Fiorentina: esce Danilo Cataldi, entra Yacine Adli.20:04

68' Sostituzione Fiorentina: esce Andrea Colpani, entra Jonathan Ikoné,20:03

63' Sostituzione Monza: esce Milan Djurić, entra Andrea Petagna.19:56

63' Sostituzione Monza: esce Gianluca Caprari, entra Roberto Gagliardini.19:56

58' Sostituzione Fiorentina: esce Lucas Beltrán, entra Christian Kouamé.19:53

58' Sostituzione Fiorentina: esce Rolando Mandragora, entra Edoardo Bove.19:52

53' La Fiorentina spinge, ma il Monza si difende con le unghie e con i denti. Il risultato resta invariato.19:52

48' Grandissima occasione per la Fiorentina con Kean che da posizione ravvicinata non riesce ad inquadrare la porta di testa!19:41

46' Inizia il secondo tempo di FIORENTINA-MONZA!19:39

Nel secondo tempo la Fiorentina proverà a ristabilire la parità, occhio soprattutto a Sottil e Kouamé in tal senso. In casa Monza scalpita Petagna.19:27

Primo tempo molto divertente al Franchi con Fiorentina e Monza che si lasciano andare ad uno scoppiettante 1-2. Prima l'uno-due del Monza con Djuric prima e Maldini poi a stordire una Fiorentina molto confusa in fase difensiva, poi la rete di Kean nel finale di primo tempo che rilancia i viola. La partita è ancora apertissima.19:24

45'+3' Finisce il primo tempo di FIORENTINA-MONZA, in rete Djuric, Maldini e Kean!19:23

45' GOL! FIORENTINA-Monza 1-2! Rete di Moise KEAN! Angolo battuto, sponda di Ranieri e Kean che interviene in maniera lesta e veloce per battere l'incolpevole Turati.



40' Vicino al gol Kean: bravo Marì a salvare sulla linea e ad evitare la rete dei viola.19:12

37' Dopo 37 minuti la statistica del possesso palla vede la Fiorentina in netto vantaggio con il 73%.19:11

32' GOL! Fiorentina-MONZA 0-2! Rete di Daniel MALDINI! Kyriakopoulos si accentra e cede la sfera a Maldini che controlla e lascia partire un tiro incrociato rasoterra che fulmina Terracciano.



29' Ci prova la Fiorentina con Comuzzo: cross molto insidioso, bravo Turati a bloccare.19:04

25' Le due squadre si fermano per il cooling break.18:59

23' Cartellino giallo per Rolando Mandragora.18:57

20' Cartellino giallo per Matteo Pessina.18:53

18' GOL! Fiorentina-MONZA 0-1! Rete di Milan DJURIC! Ottimo spunto di Pereira sulla destra che crossa in maniera precisa per Djuric, bravo ad anticipare Biraghi e a depositare in rete.



13' La Fiorentina gestisce il possesso della sfera provando a scardinare un Monza difensivamente molto compatto.18:54

8' Sono già due i calci d'angolo a favore della Fiorentina dopo 8 minuti di gioco.18:44

3' Subito una buona occasione per la Fiorentina: cross teso su cui Beltran non arriva, bravo Kyriakopoulos a deviare in angolo.18:38

1' Inizia il primo tempo di FIORENTINA-MONZA!18:31

La Fiorentina è imbattuta in tutti i tre precedenti giocati sul proprio campo contro il Monza, tra Serie A e Serie B, per un punteggio complessivo di 6-2: due vittorie, inclusa l’ultima dello scorso maggio, per 2-1, e un pareggio, il bilancio della Viola nel periodo.18:20

Dei sei precedenti andati in scena tra Fiorentina e Monza, considerando Serie A e Serie B, i brianzoli ne hanno vinto soltanto uno: quello del 23 aprile 2023, all’U-Power, per 3-2 nel massimo torneo; due pareggi e tre sconfitte, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione, chiudono il parziale.18:19

Le scelte di Nesta: gioca Turati in porta, mentre in difesa Carboni completa il terzetto difensivo. A centrocampo Pereira e Kyriakopoulos agiranno a tutta fascia, mentre Caprari sostituisce l'infortunato Mota. Avanti Djuric e non Petagna.18:11

Le scelte di Palladino: gioca Comuzzo in difesa con Pongracic e Biraghi, esordio dal 1' per Cataldi e Gosens. In attacco c'è Beltran al fianco di Colpani a supporto di Kean unica punta.18:11

Panchina Monza: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, D'Ambrosio, Valoti, Gagliardini, Vignato, Sensi, Bianco, Forson, Petagna, Maric.18:10

Panchina Fiorentina: De Gea, Martinelli, Quarta, Kayode, Parisi, Ranieri, Adli, Ikone, Sottil, Bove, Richardson, Kouame.18:07

Formazione MONZA (3-4-2-1): Turati - Izzo, Mari, Carboni - Pedro Pereira, Bondo, Pessina, Kyriakopoulos - Maldini, Caprari - Djuric. All. Nesta18:02

Formazione FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano - Comuzzo, Pongracic, Biraghi - Dodo, Mandragora, Cataldi, Gosens - Colpani, Beltran - Kean. All. Palladino18:02

La Fiorentina è reduce dalla vittoria ai rigori con il Puskas in Conference League, mentre il Monza è reduce dalla sconfitta casalinga per 0-1 con il Genoa.17:59