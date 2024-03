Grazie per aver seguito la diretta di Milan-Empoli e arrivederci ai prossimi appuntamenti con la Serie A.17:09

Al Milan basta un gol di Pulisic per conquistare i tre punti. I rossoneri si rendono pericolosi dopo cinque minuti proprio con lo statunitense, che si gira e calcia dall'interno dell'area, costringendo Caprile alla parata. La rete che decide la partita, invece, arriva al 40', quando Bennacer verticalizza per Okafor, che prende il fondo e scarica all'indietro per Pulisic, il quale calcia con il sinistro e, complice una deviazione di Luperto, trova l'angolino. Nella ripresa i rossoneri amministrano, facendosi vedere soltanto con le conclusioni di Loftus-Cheek e Chukwueze, entrambe respinte da Caprile, mentre l'Empoli sfiora il pareggio soltanto nel finale, con un palo colpito di testa da Destro, fermato però in fuorigioco.17:09

Secondo 1-0 consecutivo in campionato e terza vittoria di fila tra Serie A ed Europa League per il Milan, che sale così a 59 punti, due in più della Juventus, in campo alle 18 contro l'Atalanta. Seconda sconfitta per 1-0 consecutiva, invece, per l'Empoli, che resta a quota 25 punti, uno in più rispetto al Frosinone terzultimo.17:04

90'+5' FISCHIO FINALE: MILAN-EMPOLI 1-0. Il gol di Pulisic consente ai rossoneri di salire momentaneamente al secondo posto.16:55

90'+4' CHUKWUEZE! Azione personale dell'esterno rossonero, che arriva al limite dell'area e calcia forte sul primo palo, trovando l'opposizione di Caprile.16:54

90'+1' Musah prende il posto di Okafor sulla fascia sinistra, mentre Adli si piazza al fianco di Bennacer.16:51

90' Quinta sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Noah Okafor, minuti per Yacine Adli.16:51

90' Segnalati quattro minuti di recupero.16:50

87' Corner di Cacace e colpo di testa di Destro che, tutto solo, non riesce a indirizzare la conclusione, bloccata da Maignan.16:50

86' Cacace prende il fondo e prova il cross, ribattuto in corner dal rientro di Chukwueze.16:46

83' PALO DI DESTRO! Cross di Luperto e colpo di testa del numero 23, che colpisce il legno. Sacchi aveva comunque fermato tutto per fuorigioco.16:43

80' AMMONITO Matteo Cancellieri per un fallo tattico ai danni di Theo Hernandez.16:40

79' Chukwueze scarica al limite per Musah, che controlla e calcia con il sinistro. Conclusione alta.16:39

76' Quinta sostituzione per l'Empoli. Esce M'Baye Niang, entra Mattia Destro.16:37

76' Quarta sostituzione per l'Empoli. Szymon Żurkowski lascia spazio a Matteo Cancellieri.16:36

74' LOFTUS-CHEEK! Azione personale del numero 8 del Milan, che punta Walukiewicz, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a incrociare. Caprile respinge in corner.16:34

73' Quarta sostituzione per il Milan. Finisce la partita di Luka Jović, al suo posto Olivier Giroud.16:33

71' Tra poco dovrebbe essere anche il momento di Giroud nel Milan.16:31

68' Ritmo più basso in questa fase.16:28

65' AMMONITO Szymon Żurkowski per una trattenuta su Musah.16:25

63' Terza sostituzione per il Milan. Fuori Christian Pulišić, dentro Samuel Chukwueze.16:23

63' Seconda sostituzione per il Milan. Richiamato in panchina Fikayo Tomori, minuti per Pierre Kalulu.16:23

62' Prima sostituzione per il Milan. Tijjani Reijnders lascia spazio a Yunus Musah.16:22

61' PILLOLA STATISTICA: Christian Pulisic ha preso parte a 14 gol (otto reti e sei assist) nella Serie A 2023/24, più che in qualsiasi altra sua stagione nei maggiori cinque campionati europei.16:21

58' Bennacer scarica per Loftus-Cheek, che calcia di prima intenzione, ma non trova la porta.16:18

55' Terza sostituzione per l'Empoli. Esce Jacopo Fazzini, entra Viktor Kovalenko.16:16

55' Seconda sostituzione per l'Empoli. Fuori Giuseppe Pezzella, dentro Liberato Cacace.16:16

53' AMMONITO Giuseppe Pezzella per un intervento duro ai danni di Calabria.16:13

51' Giropalla del Milan, che ora non ha fretta di affondare.16:11

48' Calabria si ritrova sul destro un pallone nell'area dell'Empoli e prova a calciare di prima intenzione, ma la sua conclusione finisce alta.16:08

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Milan-Empoli. Nessun cambio all'intervallo.16:05

Pioli può essere soddisfatto della prova dei due esterni, con Okafor che non sta facendo rimpiangere troppo l'assenza di Leao. Più faticose, invece, le prove di Loftus-Cheek e soprattutto di Jovic, apparso un po' fuori dalla partita. Nicola, invece, può recriminare per il gol subito al primo errore difensivo dei suoi, causato da un posizionamento errato di Ismajli, forse condizionato dall'infortunio che poco dopo l'ha costretto a uscire. Il tecnico dei toscani potrebbe pensare di affiancare un centravanti a Niang per aumentare il peso offensivo dei suoi.15:59

Il Milan chiude in vantaggio un primo tempo in cui ha faticato a creare occasioni, sbloccando la partita soltanto nel finale di frazione. I rossoneri partono forte rendendosi pericolosi con Pulisic, che al 5' si gira e calcia dall'interno dell'area, trovando l'opposizione di Caprile. La squadra di Pioli continua a spingere, ma la difesa dell'Empoli tiene botta, finché al 40' Bennacer trova l'imbucata per Okafor, che appoggia al limite per Pulisic, il quale trova il gol calciando di prima con il sinistro.15:57

45'+3' FINE PRIMO TEMPO: MILAN-EMPOLI 1-0. Rossoneri avanti con il gol di Pulisic.15:49

45' Concessi due minuti di recupero.15:46

42' Prima sostituzione per l'Empoli. Problema fisico per Ardian Ismajli, al suo posto Bartosz Bereszyński.15:44

40' GOL! MILAN-Empoli 1-0! Rete di Christian Pulišić! Bennacer verticalizza per Okafor, che scarica all'indietro per Pulisic, il quale calcia di prima intenzione con il sinistro e, complice una deviazione di Luperto, buca Caprile sul secondo palo. Inizialmente Sacchi annulla per fuorigioco di Okafor, ma dopo il check del VAR cambia la decisione e assegna il gol ai rossoneri.



37' Gioco molto spezzettato finora. Tanti fischi da parte di Sacchi.15:38

34' Reijnders prova a imbucare per Calabria, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce tra le braccia di Caprile.15:35

32' Okafor punta Ismajli, rientra sul destro accentrandosi e calcia dal limite dell'area. Caprile si distende e blocca a terra.15:33

29' Ritmo più basso in questa fase. Il Milan non riesce a trovare varchi.15:30

26' AMMONITO Tijjani Reijnders per un fallo tattico su Cambiaghi.15:26

24' AMMONITO Jacopo Fazzini per una trattenuta ai danni di Pulisic. Era diffidato, salterà la sfida con il Bologna.15:25

21' Cambiaghi rientra sul destro e cerca il cross sul secondo palo, ma sbaglia la misura del passaggio, che finisce sul fondo.15:22

19' Azione personale di Loftus-Cheek, che entra in area e tocca basso al centro per Okafor, anticipato da Ismajli.15:22

17' Corner a uscire di Bennacer e sponda aerea di Tomori, che trova Okafor sul secondo palo. Lo svizzero prova a rimettere dentro il pallone, che viene però intercettato da Caprile.15:18

15' Pezzella riceve il passaggio nello spazio di Niang e crossa di prima dal fondo per Gyasi, che anticipa Theo Hernandez ma non riesce a dare forza alla sua conclusione, bloccata da Maignan.15:16

12' Pulisic crossa forte sul secondo palo per l'inserimento di Okafor, anticipato dall'intervento di testa di Ismajli.15:13

9' Partenza decisa del Milan, che prova subito a chiudere l'Empoli nella propria metà campo.15:10

6' Bennacer verticalizza per l'inserimento di Okafor, che prende il tempo a Ismajli, controlla con il petto e prova ad aggiustarsi ancora il pallone per calciare, ma Caprile esce con i tempi giusti e schiaffeggia il pallone.15:07

5' CI PROVA PULISIC! Lo statunitense riceve in area da Loftus-Cheek, si gira e calcia potente sul primo palo. Caprile respinge in corner.15:05

4' Grande accelerazione di Okafor, che prende il fondo e crossa al centro dell'area, dove Luperto anticipa di testa Jovic.15:05

2' Richiamo verbale di Sacchi nei confronti di Pezzella, autore di un intervento duro ai danni di Pulisic.15:03

CALCIO D'INIZIO! Comincia Milan-Empoli. Il primo pallone della sfida è giocato dai rossoneri.15:01

Quasi tutto pronto allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro. Tra pochi minuti l'arbitro Juan Luca Sacchi darà il via al match.14:57

Problemi a centrocampo per Nicola, che deve rinunciare agli infortunati Grassi e Marin. Con Maleh ci sarà dunque Fazzini, mentre Pezzella vince il ballottaggio a sinistra con Cacace. Conferme per Zurkowski e Cambiaghi alle spalle della grande novità di giornata: M'baye Niang, ex di turno alla prima titolarità dal suo ritorno in Serie A.14:57

Senza lo squalificato Leao, Stefano Pioli si affida a Okafor e Jovic (preferito a Giroud) per scardinare la difesa empolese. Completano il reparto offensivo Pulisic e Loftus-Cheek, mentre a centrocampo Bennacer e Reijnders vincono il ballottaggio a tre con Adli. Cambiamenti importanti anche in difesa, dove Calabria si riprende il posto sulla destra in virtù della squalifica di Calabria e Tomori torna titolare dopo oltre tre mesi.14:53

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Caprile; Ismaijli, Waluckiewicz, Luperto; Gyasi, Fazzini, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Niang. A disposizione: Perisan, Berisha, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Cerri, Bereszynski, Cancellieri, Destro, Ebuehi, S. Bastoni. 14:49

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Milan si schiera in campo con il 4-2-3-1: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. A disposizione: Sportiello, Mirante, Adli, Giroud, Kalulu, Chukwueze, Kjaer, Terracciano, Gabbia, Jimenez, Musah.14:48

Ha bisogno di tornare a fare punti per continuare la rincorsa salvezza, invece, l'Empoli, che nell'ultimo turno ha rimediato la prima sconfitta con Davide Nicola in panchina (1-0 con il Cagliari), dopo tre vittorie e tre pareggi nelle prime sei partite. I toscani hanno un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Frosinone e devono necessariamente rispondere ai successi ottenuti tra ieri e oggi da Cagliari ed Hellas Verona.14:47

Centrare la terza vittoria consecutiva tra Serie A ed Europa League e superare, almeno momentaneamente, la Juventus per salire al secondo posto in classifica. Sono questi gli obiettivi odierni del Milan, che a San Siro non perde dal 4 novembre 2023 (0-1 contro l'Udinese) e oggi vuole provare ad allungare sul quinto posto, occupato dalla Roma, a nove punti di distanza dai rossoneri.14:44

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Milan-Empoli, gara valida per la 28^ giornata di Serie A.14:39