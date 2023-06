Le due squadre, arrivate terzultime a pari punte, si affronteranno in questa sfida di 90 minuti: non ci saranno supplementari, in caso di pareggio si andrà ai rigori.19:40

Questa sarà la 13ª stagione in cui la permanenza in Serie A tra almeno due squadre verrà decisa attraverso uno spareggio salvezza; l’ultima sfida di questo tipo nel massimo campionato si è giocata al termine del torneo 2004/05, in un doppio confronto tra Parma e Bologna (in quel caso a retrocedere in Serie B furono i rossoblù, vittoria per 1-0 all’andata e sconfitta per 0-2 al ritorno).20:17