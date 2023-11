Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Artemio Franchi

Città: Firenze

Capienza: 47415 spettatori13:27 Fonte: Gettyimages

Prima della sosta per le nazionali va in scena al Franchi il derby dell'Appennino. Fiorentina e Bologna vanno alla ricerca di punti per confermare la loro buona posizione in classifica.13:27

La Fiorentina, reduce dalle fatiche e dalla vittoria in Conference League, proverà ad invertire la rotta in campionato, dove non vince da quattro turni, 3-1 al Maradona contro il Napoli. Il Bologna vive invece sull'onda dell'entusiasmo. L'ultima sconfitta in campionato è datata fine agosto, in casa contro il Milan per 2-0, da allora quattro vittorie e sei pareggi.13:30

Formazione FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Parisi, Milenkovic, Quarta, Biraghi - Arthur, Duncan - Gonzalez, Bonaventura, Kouamé - Nzola. A disposizione: Martinelli, Christensen, Sottil, Lopez, Ikoné, Ranieri, Infantino, Mina, Comuzzo, Mandragora, Pierozzi, Barak, Brekalo.14:02

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skoruspki - Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Aebischer - Orsolini, Ferguson, Saelemaekers - Zirkzee. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Moro, Ndoye, Bonifazi, Corazza, Lykogiannis, Lucumì, De Silvestri, Van Hooijdonk, Fabbian, Urbanski.14:03