Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori13:41

Allo stadio “Ezio Scida”, il Crotone ospita lo Spezia, incontro valevole per l'undicesima giornata di Serie A.13:41

La squadra di Giovanni Stroppa, dopo le tre sconfitte consecutive contro Lazio, Bologna e Napoli, cerca la prima vittoria in campionato contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.13:43

Crotone e Spezia si sono sfidate 14 volte in Serie B e soltanto in un’occasione la partita è terminata in parità (0-0 nell’aprile 2016): quattro vittorie calabresi e nove liguri completano il bilancio.13:44

In quattro delle sette sfide casalinghe contro lo Spezia in Serie B, il Crotone non è riuscito a trovare la via del gol: i liguri si sono imposti nelle ultime due trasferte allo Scida in cadetteria (3-0 nel dicembre 2018 e 2-1 nel gennaio 2020).13:44

Ecco le formazioni: 3-5-2 per il Crotone: Cordaz - Magallan, Marrone, Luperto - Pedro Pereira, Molina, Zanellato, Eduardo Henrique, Reca - Messias, Simy. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Djidji, Crociata, Rojas, Vulic, Dragus, Siligardi, Riviere.14:45

4-3-3 per lo Spezia: Provedel - Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni - Estevez, Ricci, Pobega - Agudelo, Piccoli, Farias. A disposizione: Kaprikas, Rafael, Sala, Ismajli, Acampora, Maggiore, Mora, Agoume, Bartolomei, Deiola, Verde, Gyasi.14:46

Stroppa si affida a Messias e Simy per cercare di scardinare la retroguardia spezzina. In difesa, Marrone guida il reparto coadiuvato da Magallan e Luperto. A centrocampo, in mezzo ci sono Molina, Zanellato ed Eduardo Henrique mentre Pedro Pereira e Reca presidiano le fasce.14:47