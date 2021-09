LIVE TORINO - SALERNITANA 0-0 SERIE A 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Riparte la Serie A e Torino Salernitana sa già di scontro salvezza. Entrambe reduci da due sconfitte, la squadra di Juric di misura in entrambi i casi, mentre i campani dopo l'esordio amaro a Bologna, sono affondati contro la Roma.12:40

Juric con Belotti assente per qualche partita, sceglie Sanabria in avanti, con dietro Linetty e Pjaca. Sulle fasce Singo e Ansaldi, mentre in difesa oltre all'esordiente Zima, ci sono Bremer e Rodriguez.