90'+5' FISCHIO FINALE: EMPOLI-TORINO 0-1. I granata tornano alla vittoria grazie al gol di Adams.22:38

90'+2' Cross tagliato e insidioso di Sambia, che non trova però compagni.22:36

90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:34

90' Quarta sostituzione per l'Empoli. Saba Goglichidze lascia spazio a Ismael Konate.22:33

87' Njie verticalizza per Adams, fermato però in posizione di fuorigioco.22:33

84' AMMONITO Giuseppe Pezzella.22:30

84' AMMONITO Marcus Pedersen.22:30

84' Quinta sostituzione per il Torino. Richiamato in panchina Marcus Pedersen, minuti per Valentino Lazaro.22:28

83' Pronto un altro cambio nel Torino.22:27

80' Terza sostituzione per l'Empoli. Finisce la partita di Lorenzo Colombo, al suo posto Junior Sambia.22:25

80' AMMONITO Alberto Grassi per un fallo su Njie.22:23

78' Possesso palla prolungato dell'Empoli, che non trova però spazi nella difesa granata.22:22

75' Quarta sostituzione per il Torino. Esce Sebastian Walukiewicz, entra Ali Bina Dembélé.22:19

74' Seconda sostituzione per l'Empoli. Fuori Liberato Cacace, dentro Emmanuel Ekong.22:18

74' Prima sostituzione per l'Empoli. Faustino Anjorin lascia spazio ad Alberto Grassi.22:18

73' ADAMS A UN PASSO DALLA DOPPIETTA! Borna Sosa prende il fondo e scarica all'indietro per Njie, che fa il velo e libera al tiro lo scozzese, la cui conclusione finisce a pochi centimetri dal palo.22:17

70' GOL! Empoli-TORINO 0-1! Rete di Ché Adams! Vlasic appoggia nel cerchio di centrocampo per l'ex Southampton, che controlla, vede Vasquez fuori dai pali e lo beffa con un tiro incredibile. Gol pazzesco dello scozzese.



69' Conclusione improvvisa dal limite di Linetty, che non trova però la porta.22:14

67' Pezzella cerca il cambio di gioco per Gyasi, ma Masina legge l'apertura dell'esterno empolese e libera di testa.22:11

64' Terza sostituzione per il Torino. Finisce la partita di Yann Karamoh, al suo posto Alieu Njie.22:08

64' Seconda sostituzione per il Torino. Esce Antonio Sanabria, entra Ché Adams.22:07

60' Cross molto pericoloso di Pezzella, ma Colombo è in ritardo e Masina riesce ad allontanare.22:04

57' Fallo di Cacace su Ricci e calcio di punizione per il Torino.22:01

54' INCREDIBILE OCCASIONE PER CACACE! Esposito crossa basso in area per Gyasi, che lotta con Coco e lascia lì il pallone per l'arrivo in corsa del neozelandese. Cacace calcia a botta sicura da distanza ravvicinata, ma non riesce a trovare la porta.21:58

51' Rilancio sbilenco di Coco, che regala un fallo laterale all'Empoli.21:55

48' Conclusione di controbalzo dal limite dell'area di Linetty, che non trova la porta.21:51

46' SI RIPARTE! Comincia il secondo tempo di Empoli-Torino.21:49

46' Prima sostituzione per il Torino. Fuori Gvidas Gineitis, dentro Nikola Vlašić.21:49

Difficile ipotizzare cambi all'intervallo in casa Empoli, vista la buona prestazione della squadra di D'Aversa e la mancanza di tante soluzioni in panchina. Diversa la situazione del Torino, con Vanoli che potrebbe pensare all'inserimento di Adams al posto di un evanescente Karamoh, oltre alle carte Ilic e Vlasic, che potrebbe giocarsi nel corso del secondo tempo.21:49

Nessun gol ma diverse occasioni da rete nei primi 45 minuti di Empoli-Torino, con i toscani più continui nella proposta di gioco, anche se le migliori opportunità sono capitate alla squadra di Vanoli. Al 16', i padroni di casa segnano alla prima occasione, con Ismajli che spinge in porta un corner di Cacace rimasto vagante nell'area granata, ma Bonacina annulla per un fallo di Maleh su Milinkovic-Savic. La squadra di D'Aversa continua a premere andando al tiro da fuori con Anjorin e Colombo, mentre nel finale il Torino sfiora due volte il gol, con altrettanti colpi di testa. Ci provano prima Ricci e poi Sanabria, ma in entrambi i casi Vasquez si supera e riesce a respingere.21:41

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: EMPOLI-TORINO 0-0. Non si sblocca il match del Castellani.21:33

45' Concesso un minuto di recupero.21:32

42' Altro cross di Sosa, stavolta a cercare Karamoh, che prende il tempo a tutti, ma non riesce a dare forza al suo colpo di testa.21:28

39' Colombo crossa sul secondo palo alla ricerca di Colombo, che non riesce ad arrivare sul pallone e lamenta una trattenuta da parte di Walukiewicz. Per Bonacina è tutto regolare.21:26

36' VASQUEZ ANCORA MIRACOLOSO! Pedersen rientra sul destro e crossa sul primo palo per Sanabria, che colpisce di testa a colpo sicuro, ma non trova il gol per un altro grandissimo intervento del portiere dell'Empoli21:23

35' Buona ripartenza dell'Empoli, con Colombo che allarga per Cacace, il quale controlla e calcia con il destro dal limite, trovando la deviazione in corner di Coco.21:21

32' CHE PARATA DI VASQUEZ! Cross con il sinistro di Borna Sosa e stacco perfetto di Ricci al centro dell'area. Vasquez ha un grandissimo riflesso e di ginocchio riesce a respingere.21:19

30' Vasquez rinvia in profondità alla ricerca dello scatto di Gyasi, anticipato dall'uscita di testa fuori dalla sua area di Milinkovic-Savic.21:16

27' COLOMBO! Conclusione dal limite dell'attaccante dell'Empoli, respinta a due mani da Milinkovic-Savic.21:14

24' CI PROVA ANJORIN! Il centrocampista dell'Empoli recupera palla sulla sua trequarti offensiva, rientra sul destro e calcia sul secondo palo. Milinkovic-Savic si distende e respinge.21:11

23' Si riprende a giocare con Pedersen regolarmente in campo.21:09

22' Pedersen resta a terra dopo uno scontro fortuito con il suo compagno Saul Coco.21:08

20' Anjorin alza il pallone in verticale per Colombo, che riesce a controllarlo, si gira e calcia. Conclusione centrale, bloccata da Milinkovic-Savic.21:07

16' GOL ANNULLATO ALL'EMPOLI! Sul calcio d'angolo a rientrare al centro dell'area di Cacace, Milinkovic-Savic va a vuoto e Ismajli insacca da distanza ravvicinata. Bonacina, però, annulla per un fallo di Maleh sul portiere granata.21:04

15' Corner a rientrare di Cacace respinto bene dalla difesa del Torino.21:01

12' AMMONITO Saúl Coco per un intervento in netto ritardo su Esposito. Era diffidato, salterà la sfida con il Bologna.20:58

11' Gineitis cerca la corsa in profondità di Karamoh, anticipato però da un ottimo intervento in copertura di Viti.20:58

8' AMMONITO Adam Masina per un fallo su Colombo.20:54

7' Ritmo basso in questo avvio di partita.20:54

4' Riprende il gioco con Gineitis regolarmente in campo.20:50

3' Colpo fortuito di Gyasi sul volto di Gineitis, che resta a terra dolorante.20:49

CALCIO D'INIZIO! Comincia Empoli-Torino. Il primo pallone della partita è giocato dagli ospiti.20:46

Quasi tutto pronto alla Carlo Castellani - Computer Gross Arena di Empoli. Tra pochi minuti l'arbitro Kevin Bonacina darà il via alla sfida.20:45

Cinque indisponibili, invece, per Vanoli che, oltre ai lungodegenti Zapata e Schuurs, deve fare a meno anche di Vojvoda, Ilkhan e Savva. L'allenatore del Torino manda in panchina Ilic, Tameze, Vlasic e Adams, schierando dall'inizio Gineitis e Karamoh. Novità anche sulle corsie laterali, dove Lazaro perde il ballottaggio a tre per due maglie con Pedersen e Sosa.20:44

Ben otto assenze per D'Aversa, che deve rinunciare allo squalificato Henderson e agli infortunati Pellegri, Fazzini, Zurkowski, Haas, Ebuehi, Sazonov e Brancolini. D'Aversa conferma gli stessi undici scesi in campo dall'inizio contro il Verona, ad eccezione di Colombo che prende il posto proprio di Pellegri, il quale ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio. Maleh viene anche oggi preferito a Grassi in mezzo, con Cacace schierato in una posizione inusuale ma non inedita, quella di trequartista.20:41

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Torino si schiera in campo con il 3-5-2: Milinkovic Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Sosa; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Ilic, Vlasic, Maripan, Adams, Lazaro, Dembele, Tameze, Perciun, Njie.20:37

FORMAZIONI UFFICIALI - L'Empoli si schiera in campo con il 3-4-2-1: Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. A disposizione: Perisan, Seghetti, Grassi, Sambia, Belardinelli, Ekong, De Sciglio, Tosto, Marianucci, Bacci, Bembnista, Campaniello, Konate.20:36

Momento tutt'altro che positivo, invece, per il Torino, che non vince da oltre un mese e mezzo, viste le tre sconfitte e i due pareggi collezionati nelle ultime cinque giornate. Vincendo oggi, però, la squadra di Paolo Vanoli si allontanerebbe dalla zona retrocessione, al momento distante solo quattro punti, e raggiungerebbe proprio l'Empoli a quota 19 punti.20:35

Occasione importante per l'Empoli, che vincendo oggi si porterebbe a 22 punti e salirebbe momentaneamente al settimo posto in compagnia di Milan e Bologna, che devono ancora recuperare la loro sfida, rinviata qualche mese fa. La squadra di Roberto D'Aversa è reduce da due vittorie consecutive, una in campionato contro il Verona e l'altra in Coppa Italia con la Fiorentina ai calci di rigore, valsa il passaggio ai quarti di finale.20:32

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli-Torino, gara valida per la 16^ giornata di Serie A.20:19

