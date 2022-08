Sarà il Torino a fare da battesimo al Monza, targato Berlusconi e Galliani, in Serie A. I brianzoli sono la 69esima debuttante nella massima serie, prima di loro lo Spezia nel 2020/21. Tre delle ultime sette esordienti assolute in Serie A hanno cominciato proprio contro i granata.17:51

Momento non tranquillo per il Torino, che dopo la lite tra Juric e Vagnati, ha visto scoppiare la grana Lukic: il capitano della squadra, non ci sarà nella trasferta in Lombardia avendo chiesto la cessione.18:07