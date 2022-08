Sampdoria e Atalanta si affronteranno per la quinta volta nella gara d'esordio in un campionato di Serie A: i blucerchiati sono imbattuti in queste sfide (2V, 2N), l'ultima delle quali è stata disputata il 14 settembre 1986 (1-0 per i liguri, sfida decisa da un autogol di Prandelli).17:41