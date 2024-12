GOL! Parma - VERONA 1-3! Rete di Mosquera. Altra ripartenza del Verona, Livramento viene servito in area e calcia centrale, Suzuki è reattivo ma non può nulla sulla conclusione di Mosquera che lo trafigge. Guarda la scheda del giocatore Daniel Mosquera 16:35

Cartellino giallo per Hernani, entrata in ritardo sulla trequarti.15:39

Man cerca il filtrante per Cancellieri in area di rigore, Tchatchoua d'astuzia si mette davanti con il corpo.15:37

Nel Parma ci sono Hernani ed Estevez dal primo minuto. Man e Cancellieri andranno sugli esterni, con Bonny ancora riferimento dell'attacco. Sohm conenfermato in mediana. Dietro, con Balogh tocca a Leoni. Nel Verona sorpresa in attacco con Sarr che agirà da punta, solo panchina per Tengstedt. Nel terzetto sulla trequarti ci sono Harroui, Lazovic e Suslov, mentre in mezzo al campo con Duda c'è Belahyane.14:24