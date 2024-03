Grazie per aver seguito con noi la diretta di Empoli-Bologna, arrivederci al prossimo turno di Serie A.22:41

Nel prossimo turno il Bologna ospiterà la Salernitana, mentre l'Empoli giocherà contro l'Inter a San Siro.22:41

Il Bologna vince meritatamente contro l'Empoli all'ultimo secondo. Dopo un assedio durato praticamente 90 minuti, con due occasioni clamorose nel secondo tempo targate Saelemaekers e Orsolini, al 94' arriva la rete decisiva del solito Fabbian che regala agli ospiti una vittoria fondamentale in chiave Europa. Dopo un'intera partita di resistenza, cade l'Empoli negli ultimi istanti di gara.22:40

90'+8' Fine partita: EMPOLI-BOLOGNA 0-1 (94' Fabbian).22:38

90'+7' Cartellino giallo per Remo Freuler.22:38

90'+6' Cartellino giallo per Youssef Maleh.22:36

90'+4' GOL! Empoli-BOLOGNA 0-1! Rete di Giovanni FABBIAN! Conclusione dalla distanza di Calafiori respinta in maniera non proprio eccezionale da Caprile, sul tapin arriva Fabbian che conclude all'angolino e sblocca il match.



90' Sono stati concessi 5 minuti di recupero!22:32

87' Ennesima grande opportunità per il Bologna, questa volta con Orsolini protagonista: cross perfetto di Kristiansen per Orsolini che da solo a porta praticamente vuota spara alto sopra la traversa da posizione super ravvicinata.22:27

85' Ottima chanche per Fabbian che sugli sviluppi di calcio d'angolo conclude di prima intenzione di destro: ancora una volta super Caprile nella respinta.22:28

82' Errore clamoroso di Marin in impostazione con Saelemaekers che si invola da solo verso Caprile: l'ex Milan aspetta tanto prima di tirare e il gol viene divorato, in collaborazione però con una gran parata di Caprile.22:23

79' Sostituzione Bologna: esce Lewis Ferguson, entra Michel Aebischer.22:20

79' Sostituzione Bologna: esce Kacper Urbański, entra Giovanni Fabbian.22:19

75' Sostituzione Empoli: esce Nicolò Cambiaghi, entra Alberto Cerri.22:15

75' Sostituzione Empoli: esce M'Baye Niang, entra Francesco Caputo.22:15

72' Sostituzione Bologna: esce Sam Beukema, entra Tommaso Corazza.22:12

72' Sostituzione Bologna: esce Jens Odgaard, entra Santiago Castro.22:12

67' Sostituzione Empoli: esce Emanuel Gyasi, entra Tyronne Ebuehi.22:07

67' Sostituzione Empoli: esce Szymon Żurkowski, entra Viktor Kovalenko.22:06

64' Spunto di Urbanski che si mette in proprio e tenta la conclusione di sinistro dalla lunga distanza: bravo ancora una volta Walukiewicz ad intercettare con un intervento decisivo.22:05

60' Opportunità per il Bologna: iniziativa di Saelemakers che arriva al cross da sinistra per la testa di Odgaard che, da posizione ravvicinata, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.22:01

57' Sostituzione Bologna: esce Dan Ndoye, entra Riccardo Orsolini.21:57

55' Altro angolo a favore dell'Empoli: i corner a favore dei toscani sono 5, 4 invece quelli collezionati dal Bologna fino a questo momento.21:56

51' Spunto interessante di Cambiaghi che si invola verso la porta di Skorupski: bravo Lucumì però a respingere la conclusione mancini dell'attaccante dell'Empoli.21:52

47' Inizia il secondo tempo di EMPOLI-BOLOGNA!21:46

46' Sostituzione Empoli: esce Giuseppe Pezzella, entra Liberato Cacace.21:46

Per provare a rompere l'equilibrio entrambe le squadre potrebbero attingere dalla panchina: in casa Empoli scalpitano Caputo e Destro, mentre nel Bologna occhio a Fabbian e Orsolini.21:33

Prima frazione senza gol al Castellani tra Empoli e Bologna. Gli ospiti fanno la partita, gestiscono il possesso e sfiorano il gol in più di un'occasione: protagonisti Beukema e Urbanski, con Caprile però particolarmente ispirato e sugli scudi con almeno 3 grandi interventi. Nell'Empoli ci provano Zurkowski e Niang, ma la difesa del Bologna regge senza troppi problemi. Il primo tempo termina a reti vergini.21:33

45' Finisce il primo tempo di EMPOLI-BOLOGNA!21:31

43' Clamorosa occasione per l'Empoli: Cambiaghi imbecca Niang in profondità dopo un errore in impostazione di Beukema, quest'ultimo però rimonta alla grande sull'attaccante senegalese ed evità un gol che sembrava già fatto.21:29

40' Grande giocata di Ndoye che arriva alla conclusione ravvicinata: bravo ancora una volta Caprile, ben posizionato e preciso nella respinta.21:25

37' Problemi fisici per Luperto in seguito ad un duro scontro con Urbanski: costretto all'ingresso in campo lo staff sanitario dell'Empoli per le cure mediche del caso.21:22

34' Ci prova ancora il Bologna, queta volta con Odgaard: conclusione ravvicinata del centravanti dei rossoblù ben respinta però da Walukiewicz.21:24

30' Cartellino giallo per Giuseppe Pezzella.21:15

28' Cartellino giallo per Sebastiano Luperto.21:13

26' Primo squillo dell'Empoli: splendido spunto personale di Cambiaghi che sfugge dalla marcatura di Beukema e serve Niang, quest'ultimo sbaglia lo stop e la palla schizza buona per Zurkowski che tira di prima intenzione sparando però la palla di parecchio alta sopra la traversa.21:11

24' Problemi fisici per Gyasi: costretto all'ingresso in campo lo staff medico dell'Empoli.21:09

20' Sfiora nuovamente il gol il Bologna, ancora con Beukema e Urbanski: prima il difensore conclude e trova sulla propria strada una grande parata di Caprile, sul tapin di Urbanski è decisivo invece l'intervento in scivolata di Walukiewicz.21:05

18' Grande doppia occasione per il Bologna sugli sviluppi di calcio d'angolo. Prima Beukema di testa, poi Urbanski di destro: in entrambi i casi bravo Caprile a respingere e ad evitare il gol.21:04

14' Possesso palla prolungato del Bologna che non forza la giocata e attende che si creino varchi tra la difesa dell'Empoli per provare a colpire.21:01

10' Altro calcio d'angolo, questa volta battuto in maniera perfetta da Saelemakers per il colpo di testa di Beukema: bravo però Niang ad intercettare il tiro e a salvare la porta di Caprile.20:56

8' Pareggia il conto degli angoli il Bologna: il corner battuto da Saelamekers è però impreciso e dunque facilmente gestibile per Caprile.20:53

4' Ottima apertura di Caprile per Cambiaghi che punta Lucumì e guadagna il primo calcio d'angolo a favore dell'Empoli in questa partita.20:49

1' Inizia il primo tempo di EMPOLI-BOLOGNA!20:45

Il Bologna non ha mai vinto in trasferta contro l’Empoli in Serie A (4N, 5P), contro nessuna squadra infatti i rossoblù hanno disputato più gare fuori casa senza mai ottenere alcun successo nel torneo: a quota nove anche il Como.19:54

Dopo il successo per 3-0 nella gara d’andata del 1° ottobre scorso, il Bologna potrebbe vincere entrambe le sfide stagionali contro l’Empoli per la prima volta in Serie A.19:54

Le scelte di Motta: a sorpresa out Orsolini, mentre c'è Odgaard al posto di Zirkzee. Anche Fabbian parte dalla panchina, al suo posto Urbanski.19:54

Le scelte di Nicola: pronti Cambiaghi e Zurkowski a supporto di Niang. A centrocampo Gyasi e Cacace a tutta fascia con Kovalenko e Maleh nel mezzo.20:13

Panchina Bologna: Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Moro, Orsolini, Corazza, El Azzouzi, Castro, Aebischer, Lykogiannis, De Silvestri, Fabbian.20:12

Panchina Empoli: Perisan, Berisha, Goglichidze, Cacace, Ebuehi, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Caputo, Cerri, Destro.22:06

Formazione BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski - Beukema, Lucumì, Calafiori, Kristiansen - Freuler, Ferguson - Ndoye, Urbanski, Saelemakers - Odgaard.19:51

Formazione EMPOLI (3-4-2-1): Caprile - Bereszynski, Wakukiewicz, Luperto - Gyasi, Marin, Maleh, Pezzella - Cambiaghi, Zurkowski - Niang.22:06

L'Empoli è reduce dalla sconfitta esterna con il Milan, mentre il Bologna arriva dallo 0-1 casalingo contro l'Inter.19:46

Benvenuti alla diretta della partita della 29^ giornata di Serie A, si affrontano Empoli e Bologna.19:45