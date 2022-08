DOMANDE FREQUENTI - FAQ

Quando si gioca Verona - Napoli?

La gara tra Verona e Napoli si giocherà lunedì 15 agosto 2022 alle ore 18:30

L'arbitro del match sarà Michael Fabbri

L'arbitro al VAR del match Verona - Napoli sarà Aleandro Di Paolo

La partita si gioca a Verona

Stadio Marcantonio Bentegodi

PREPARTITA

Verona - Napoli è valevole per la giornata numero 1 del campionato di Serie A 2022/2023.

La partita è in programma il giorno 15 agosto alle ore 18:30 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona.

Arbitro di Verona - Napoli sarà Michael Fabbri coadiuvato da Fabrizio Lombardo e Michele Lombardi. Al VAR invece ci sarà Aleandro Di Paolo.

Lo scorso anno il Verona si è piazzata 9° con 53 punti in Serie A mentre il Napoli si è piazzata 3° con 79 punti in Serie A qualificandosi per la Champions League 2022/2023 .

Verona-Napoli ai raggi x: dati storici, trend e curiosità

Il Verona ha vinto 13 partite contro il Napoli in Serie A (14N, 31P): soltanto contro Cagliari e Fiorentina ha conquistato più successi (14) nel massimo campionato.

Verona e Napoli non pareggiano in casa dei veneti in Serie A dal 1988 (1-1 in quel caso); da allora, quattro successi interni e otto esterni.

Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999 (quattro in quel caso).

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d'esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati a sei vittorie di fila nel match di debutto stagionale nella competizione (cinque anche tra il 1985 e il 1989).

Il Verona ha chiuso lo scorso campionato con un punto nelle ultime tre partite: si tratta della peggiore striscia dei gialloblù dall’inizio della scorsa stagione (12 gare di fila senza successi – tre nel 2021/22 e nove nel finale del 2020/21).

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite dello scorso campionato, senza subire gol; soltanto due volte, i partenopei sono arrivati a quattro successi consecutivi senza incassare reti in Serie A: nel 1934 e nel 1990.

Il Verona è la squadra che ha segnato più reti (15) nei primi 15 minuti di gioco nella Serie A 2021/22; subito dietro troviamo il Napoli a quota 12.

Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A (tutti con la maglia dell’Udinese): soltanto contro il Benevento ne ha realizzati di più (quattro). Il classe ’92, però, non ha mai vinto contro i partenopei in 10 sfide in Serie A: solo contro la Fiorentina conta più match (11) senza vittoria.

Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95), dopo il gol di Rafael Leão nel dicembre 2020 in Sassuolo-Milan e la rete di Paolo Poggi nel dicembre 2001 in Fiorentina-Piacenza. In generale, il messicano ha segnato due reti contro gli scaligeri nel torneo: soltanto contro il Genoa ha fatto meglio (tre) in Serie A.

Victor Osimhen ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro gli scaligeri al Bentegodi (il 13 marzo 2022).

Dove vedere Verona-Napoli

Verona-Napoli si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 20:45 (mezz'ora prima) del 15 agosto.

