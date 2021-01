LIVE SAMPDORIA - UDINESE 0-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori20:02

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Sampdoria e Udinese, incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A.20:02

Entrambe reduci da sconfitte, Sampdoria ed Udinese si affrontano al Ferraris con lo stesso obiettivo: cercare quel risultato che possa consentire loro di ripartire. I blucerchiati, 20 punti messi in cascina, nell’ultimo turno di campionato sono stati sconfitti dallo Spezia nel derby, mentre i friulani, 16 punti in altrettante partite giocate, nella loro ultima uscita sono stati superati in extremis da Napoli in casa.20:03

La Sampdoria si schiera con la seguente formazione (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. A disposizione: Ravaglia, Letica, Rocha, Torregrossa, Keita, Ramirez, Askildsen, Thorsby, Regini, La Gumina, Leris, Prelec. All. Ranieri.20:08

L'Udinese si schiera con la seguente formazione (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Deulofeu, Molina, Arslan, Nestorovski, De Maio. All. Gotti.20:08

Claudio Ranieri disegna la sua squadra il classico 4-4-2 nel quale saranno Bereszynski, Yoshida, Colley ed Augello a completare la linea difensiva davanti ad Audero. A centrocampo, causa la squalifica di Jankto, Candreva e Damsgaard saranno chiamati a spingere sugli esterni; mentre in mediana toccherà ad Adrien Silva ed Ekdal. In attacco toccherà alla coppia Verre-Quagliarella. In panchina il neo-acquisto Torregrossa.20:08

Sarà il 3-5-1-1 il modulo scelto invece da Luca Gotti. Il tecnico bianconero, davanti a Musso, schiera un terzetto difensivo composto da Becao, Bonifazi e Samir. A centrocampo, De Paul, Walace e Mandragora formeranno il trio di mediana, mentre Stryger Larsen e Zeegelaar si sistemeranno sulle fasce di destra e sinistra. In avanti, a supporto dell’unica punta Lasagna, ci sarà nuovamente Pereyra in veste di trequartista.20:09

Squadre in campo allo stadio Marassi di Genova: tutto pronto per l'inizio di Sampdoria-Udinese.20:47

1' Comincia il match! Primo pallone giocato dall'Udinese.20:49

3' Minuti tattici per entrambe le formazioni. Sampdoria che alza il baricentro, ma l'Udinese si difende stretta senza lasciare spazi.20:51

4' Buona trama offensiva per la Sampdoria sulla fascia sinistra. Cross di prima intenzione di Augello sul secondo palo, però, che non trova nessun compagno.20:53

5' AUDERO SALVA TUTTO! Udinese che risponde immediatamente, grazie all'azione interessante da parte di Zeegelaar. Pallone perfetto a rimorchio per Lasagna che si fa murare in uscita dall'intervento perfetto di Audero.20:54

8' Ennesimo guizzo di Lasagna tra le linee sul pallone filtrante di De Paul. L'attaccante bianconero conclude di prima intenzione col sinistro, ma è fermato in posizione di fuorigioco.20:56

11' Alza nuovamente la pressione la Sampdoria. Candreva da una parte ed Augello dall'altra continuano a spingere, costringendo l'Udinese ad arretrare la linea difensiva.20:59

15' Manovra avvolgente della squadra di Ranieri che, come sempre in questi primi minuti, trova libero di crossa Augello a sinistra. Pallone in mezzo su cui è sicuro in presa alta Musso.21:03

18' Ripartenza veloce della Sampdoria, approfittando di un contrasto tra Adrien Silva e De Paul. Augello trova la sovrapposizione di Damsgaard che, rientrato sul destro, prova la conclusione: murato dalla difesa friulana.21:06