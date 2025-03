Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita. Arrivederci al prossimo turno di Serie A.17:04

Il Bologna anniente la Lazio con un roboante 5-0 e si candida prepotentemente per un posto in Champions League. I biancocelesti non hanno mai dato l'impressione di poter mettere in difficoltà i padroni di casa che hanno dominato la partita sotto tutti gli aspetti. 16:57

90'+3' TRIPLICHE FISCHIO ALLO STADIO RENATO DALL'ARA! Bologna-Lazio 5-016:55

90'+3' Nervi tesi ora con Pedro che commette fallo davanti alla panchina del Bologna scatenando le proteste di Italiano e della panchina felsinea.16:55

90'+2' LAZIO CON L'ORGOGLIO! Rovella approfitta di un errore in uscita di Skorupski ma gli calcia addosso.16:53

90'+1' Cartellino giallo per Alessio Romagnoli che rischia tantissimo con questo intervento in ritardo su Dallinga.16:52

90' 3 minuti di recupero.16:50

86' OCCASIONE LAZIO! La Lazio cerca il gol della bandiera con Ibrahimovic che non dall'interno dell'area di rigore cerca gloria personale. Skorupski si allunga e respinge la sfera.16:48

84' GOL!! BOLOGNA-Lazio 5-0!! Gol di Giovanni Fabbian. Ancora un assist di Miranda al termine di un'azione stupende del Bologna orchestrata da Domìnguez e Cambiaghi che liberano il terzino spagnolo che mette un cross al centro dove svetta Fabbian che di testa porta il risultato sul 5-0.



Guarda la scheda del giocatore Giovanni Fabbian16:47

83' Sostituzione Lazio. Esce Matías Vecino ed entra Arijon Ibrahimović.16:44

82' Intervento ruvido di Vecino su Ferguson. Colombo non estrae il secondo giallo in direzione dell'uruguagio.16:43

81' Continua a spingere il Bologna non ancora pago dell'andamento della partita. Scende sulla destra Calabria a mettere un cross interessante in area. Spazza via la difesa biancoleste.16:42

78' Sostituzione Lazio. Esce Mattéo Guendouzi ed entra Reda Belahyane.16:40

78' Sostituzione Bologna. Esce Dan Ndoye ed entra Benjamín Domínguez.16:40

78' Sostituzione Bologna. Esce Santiago Castro ed entra Thijs Dallinga.16:39

76' Cartellino giallo per Castro che si è tolto la maglia dopo aver segnato. Ammonizione pesante con l'attaccante argentino che era diffidato e salterà la partita contro il Venezia.16:39

74' GOL!! BOLOGNA-Lazio 4-0!! Gol di Santiago Castro! Un gol incredibile del Bologna. In un momento in cui la Lazio stava provando a tenere il pallone la formazione rossoblu si è alzata in massa a pressare uomo su uomo gli uomini di Baroni. Pobega ruba palla a ridosso dell'area di rigore e serve Castro che entra di prepotenza in porta assieme alla sfera.



Guarda la scheda del giocatore Santiago Castro16:37

73' Sostituzione Bologna. Esce Riccardo Orsolini ed entra Nicolò Cambiaghi.16:34

72' Svirgola Romagnoli su una conclusione poco pericolosa di Beukema e regala ancora corner al Bologna.16:33

71' Il Bologna non smette di attaccare. Grande azione con Miranda che dalla sinistra passa in avanti a Castro che si trova in piena area di rigore. Conclusione deviata in corner dalla difesa capitolina.16:32

70' ANCORA ORSOLINI! Altra apertura di Castro ad occhi chiusi su Orsolini. I due si trovano a meraviglia. L'esterno del Bologna entra in area di rigore calciando forte sul primo palo e colpendo l'esterno della rete.16:31

68' Il calcio d'angolo viene controllato sempre da Skorupski dopo una deviazione involontaria della difesa felsinea.16:29

68' Pedro calcia un punizione dalla trequarti da posizione defilata all'interno dell'area di rigore. Skorupski esce a metà strada e riesce a deviare i pallone in calcio d'angolo.16:29

63' Fabbian si rende subito pericoloso eludendo la marcatura di Gila ed entrando in area alla ricerca della conclusione di destro. Fabbian crolla a terra dopo aver calciato la gamba di Guendouzi. Colombo, sicuro, lascia correre l'azione.16:25

62' Sostituzione Lazio. Esce Mattia Zaccagni ed entra Loum Tchaouna.16:23

62' Sostituzione Lazio. Esce Boulaye Dia ed entra Tijjani Noslin.16:23

59' Sostituzione Bologna. Esce Jens Odgaard ed entra Giovanni Fabbian.16:20

59' Sostituzione Bologna. Esce Remo Freuler ed entra Tommaso Pobega.16:20

57' Giallo pesante per Vecino che, diffidato, salterà la sfida contro il Torino per un intervento su Ferguson.16:19

56' PALO LAZIO! Prova a riaprirla Zaccagni che da fuori area fa partire un destro potente e angolato che si infrange sul palo alla sinistra di Skorupski.16:18

56' Ndoye riceve palla a sinistra e serve un pallone rasoterra all'altezza del dischetto dell'area laziale. Freuler calcia di prima intenzione ma viene murato da Vecino.16:17

54' Si distende ancora il Bologna con Ndoye che porta palla a gran velocità. Palla dentro per Castro che riceve ma subisce il rientro decisivo di Marusic.16:15

50' Che inizio di ripresa per il Bologna! Due colpi devastanti che metteno una serie ipoteca sulla partita e rilancia le ambizioni europee della squadra di Vincenzo Italiano.16:14

49' GOL!! BOLOGNA-Lazio 3-0!! Gol di Dan Ndoye! Inizio schock per la Lazio che riceve due ganci da KO. Discesa sulla destra di Lewis Fergusonnche serve all'interno dell'area di rigore. Ndoye di prima intenzione calcia di destro con la palla che bacia il palo e finisce in fondo alla rete.



Guarda la scheda del giocatore Dan Ndoye16:12

48' GOL!! BOLOGNA-Lazio 2-0!! Gol di Riccardo Orsolini! Imbucata perfetta di Ndoye per l'inserimento millimetrico di Orsolini che, con un tocco morbidissimo scavalca Provedel in uscita.



Guarda la scheda del giocatore Riccardo Orsolini16:10

46' Sostituzione Lazio all'intervallo. Esce Gustav Isaksen ed entra Pedro.16:06

46' SI RIPARTE! E' la Lazio a muovere il primo pallone del secondo tempo.16:06

Vi aspettiamo tra pochissimo per seguire assieme gli sviluppi di questo scontro al vertice.15:52

Su un calcio di punizione dalla trequarti, calciato da Miranda e raccolto direttamente da Provedel, Colombo manda le squadre negli spogliatoi con il Bologna in vantaggio per 1-0. Decide Odgaard con una zampata vincente al minuto 16.15:51

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO. Bologna-Lazio 1-0.15:49

45' 1 minuto di recupero.15:48

45' Il piazzato dal limite viene calciato da Mirande con la conclusione che sbatte sulla traversa.15:48

44' Ferguson strappa un pallone nella metà campo felsinea e con un lancio mette in moto Ndoye che controlla e sfida in velocità Gila. L'esterno svizzero finisce a terra al limite dell'area di rigore e Colombo decreta calcio di punizione e cartellino giallo per Gila.15:48

42' Brivido Skorupski. Palla tra i piedi, l'estremo difensore del Bologna attende il pressing di Vecino e lo salta con un dribbling prima di liberarsi del pallone.15:45

41' Buona costruzione della Lazio. Zaccagni si abbassa e con una sponda permette a Gila di salire e agire da trequartista. Palla dentro per l'inserimento di Marusic che va alla conclusione di sinistro (non il suo piede) senza centrare lo specchio della porta.15:44

39' Azione offensiva del Bologna con Castro che, appena dentro l'area di rigore, non va alla conclusione e prova a servire Orsolini. Sbagliata la misura del passaggio, la palla arriva docile tra le mani di Provedel.15:42

38' Duello accesso tra Romagnoli e Castro con il primo che subisce un colpo dopo aver fatto uscre la palla in rimessa laterale. Interviene Colombo a richiamare verbalmente l'attaccante del Bologna.15:41

36' Insiste la Lazio che vuole rimettere la partita in parità prima di rientrare negli spogliatoi. Lucumì, attento, allontana di testa il cross di Lazzari.15:39

34' Punizione calciata a centro area. Skorupski si impossessa del pallone senza problemi.15:37

33' Azione prolungata di Zaccagni che viene fermato da un intervento in ritardo di Remo Freuler. Primo cartellino giallo della partita.15:36

32' Rischio enorme per Calabria che rilancia palla colpendo il piede di Zaccagni a un passo da lui. Per sua fortuna, la palla finisce a Lucumì e il Bologna può ripartire.15:36

29' ORSOLINI!! Palla clamorosa di Castro che a memoria apre sulla destra per Orsolini. Si accentra alla ricerca del sinistro vincente l'esterno del Bologna e spara una conclusione diretta all'incrocio dei pali. Vola Provedel che riesce ad alzare palla sopra la traversa.15:32

27' Altro cross di Miranda da sinistra sul primo palo. Questa volta Gila non si fa sorprendere e allontana di testa.15:30

25' Prova a rendersi pericolosa la Lazio. Palla forte di Vecino all'interno dell'area di rigore, blocca Skorupski.15:28

23' Palla leggermente troppo lunga di Freuler per Odgaard. Provedel riesce a mettere i guantoni sul pallone mettendo fine all'azione.15:26

22' Palla profonda per Isaksen. Skorupski esce fuori dall'area di rigore e rinvia lontanissimo.15:24

21' Fase di gioco spezzettata. E' Calabria ora a commettere fallo su Zaccagni nella metà campo biancoceleste.15:24

18' Castro difende palla a centrocampo mettendoci il fisico e conquista un prezioso calcio di punizione.15:21

16' GOL!! BOLOGNA-Lazio 1-0!! Gol di Jens Odgaard! Il Bologna riesce ad eludere il pressing orientato della Lazio con una gran uscita palla a terra. Miranda, servito sulla sinistra, crossa sul primo palo dove arriva Odgaard che allunga la gamba e insacca con la punta alle spalle di Provedel.



Guarda la scheda del giocatore Jens Odgaard15:20

15' Lungo possesso palla del Bologna che cerca di eludere il pressing della Lazio.15:18

13' Ndoye ferma Lazzari involato verso l'area di rigore con un gran recupero in velocità e fa ripartire l'azione del Bologna.15:16

12' Rimessa laterale per la Lazio da ottima posizione dopo che Beukema ha arginato un'incursione di Dia.15:15

11' Castro riceve in posizione isolata e punta Romagnoli che non abbocca alle finte e lo blocca.15:13

9' Orsolini punta Marusic sul fondo. Il terzino montenegrino ribatte il cross in quello che è il primo calcio d'angolo del match.15:12

8' Azione prolungata della Lazio che in questi ultimi minuti sta gestendo il controllo palla. L'azione termina con un intervento falloso di Ferguson su Zaccagni.15:11

5' Prima sortita offensiva della Lazio che muove bene palla al limite dell'area. La sfera arriva a Guendouzi che prova a piazzarla di piatto con la conclusione che viene murata da Freuler.15:08

3' Castro riesce a far sfilare palla su Gila e a puntare l'area della Lazio. Il difensore biancoceleste rinviene con un gran recupero e rientra in possesso del pallone.15:06

2' Azione sulla fascia sinistra per il Bologna. Ndoye di tacco prova a servire Miranda che non era scattato in profondità. Palla sul fondo.15:05

1' Palla lunga a cercare Castro. Gila svetta e allontana di testa.15:04

INIZIA LA PARTITA! Fischia Colombo e Castro muove il primo pallone della partita per il Bologna.15:02

Entrambe le compagini indossano la divisa di casa. Bologna in casacca rossoblu e Lazio in biancoceleste.15:00

Le squadre escono dal tunnel e si dirigono verso al centro del campo. E' tutto pronto per questo scontro diretto che può valere un posto nella prossima Champions League!14:58

INFORTUNIO LAZIO. Si ferma Nuno Tavares nel riscaldamento pre-partita. Marusic è il prescelto da Baroni per sostituirlo dal 1° minuto.14:49

A disposizione Lazio. Furlanetto, Mandas, Hysaj, Tchaouna, Povstgaard, Ibrahimovic, Noslin, Gigot, Belahyane, Basic, Castellanos, Pedro, Patric.14:50

A disposizione Bologna. Ravaglia, El Azzouzi, De Silvestri, Lykogiannis, Erlic, Holm, Dallinga, Casale, Fabbian, Moro, Aebischer, Pedrola, Domìnguez, Pobega, Cambiaghi.14:30

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO. 4-2-3-1. Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Lazzari; Rovella, Guendouzi; Zaccagni, Vecino, Isaksen; Dia.14:49

FORMAZIONE UFFICIALE BOLOGNA. 4-2-3-1. Skorupski; Miranda, Lucumì, Beukema, Calabria; Ferguson, Freuler; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Castro.14:28

Italiano ha a disposizione la rosa al gran completo. Castro e Pobega sono gli unici diffidati. Può sorridere anche Baroni che non deve rinunciare a nessuno, avendo recuperato anche Hysaj. Vecino, Guendouzi, Isaksen e Belahyane sono i diffidati tra i biancocelesti.14:34

I PRECEDENTI. Sono ben 109 le sfide intercorse tra queste gloriose compagini in Serie A. In vantaggio si trovano i biancocelesti con 44 vittorie. I pareggi sono 29, mentre sono 36 i successi ottenuti dalla formazione felsinea.10:45

A dirigere la sfida del Dall'Ara sarà il signor Andrea Colombo della sezione di Como, assistito da Cecconi e Bahri, con quarto uomo Perenzoni e addetti VAR Paterna e Meraviglia.10:42

6 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e 3 pareggi, invece per i biancocelesti che occupano il 5° posto a 51 punti, esattamente tra Bologna e Juventus. Nell'ultima giornata di campionato la Lazio ha raggiunto l'Udinese sul risultato di 1-1 grazie al gol di Romagnoli dopo il vantaggio iniziale di Thauvin.10:40

9 punti nelle ultime 3 giornate di campionato per il Bologna. Dopo il brutto stop di Parma dove i ducali si sono imposti per 2-0, il rossoblu hanno sconfitto Milan, Cagliari ed Hellas Verona sempre con il risultato di 2-1. In 6° posizione con 50 punti il Bologna punta al 4° occupato dalla Juventus che dista solamente 2 lunghezze.10:34

Ci troviamo allo Stadio Renato Dall'Ara! Il Bologna di Vincenzo Italiano ospita la Lazio di Marco Baroni.10:29

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Lazio, gara valida per la 29a giornata di Serie A.10:28

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp