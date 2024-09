Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Verona, match che chiude la quarta giornata di Serie A.18:44

Sono 54 gli incontri fra le due squadre finora, con 21 vittorie per la Lazio, 20 pareggi e 13 vittorie per il Verona. Quest'ultima ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A.20:09

Partita speciale per Marco Baroni, che nello scorso campionato ha allenato proprio il Verona con cui ha conquistato un’insperata salvezza con una giornata di anticipo. 20:12

Baroni ha parlato della gara in conferenza stampa, caricando l’ambiente biancoceleste: “Mi aspetto che la Lazio dia continuità alla prestazione vista nel secondo tempo contro il Milan, dove abbiamo creato molto”. Dopo la vittoria all’esordio con il Venezia, i biancocelesti hanno raccolto solo un punto nelle ultime due tra Udinese e Diavolo.20:16

Momento di grande euforia, invece, per il Verona dopo la vittoria di Marassi. Gli scaligeri in caso di successo quest’oggi agguanterebbero addirittura il Napoli al secondo posto della classifica. Così Zanetti alla vigilia: “Affrontiamo una squadra con ambizioni di alta classifica, ma vogliamo provare a fare punti ovunque andiamo. I ragazzi hanno entusiasmo, ma manteniamo l’umiltà necessaria”.20:27

FORMAZIONE LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos.20:23

FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Montipò - Dawidowicz, Coppola, Daniliuc - Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic - Harroui, Kastanos - Tengstedt.20:26

La Lazio conferma lo schieramento con Dia e Castellanos contemporaneamente impiegati nel 4-2-3-1 di Baroni, con Isaksen e Zaccagni a completare il reparto. Gila, alla prima chiamata, è titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa, mentre a destra Lazzari vince il ballottaggio con Marusic. A centrocampo la cerniera è composta da Rovella e Guendouzi.20:32

Parziale emergenza per Zanetti, privo di quattro titolari (Serdar, Duda, Frese e Suslov) causa infortunio. Il tecnico opta alla fine per un 3-4-2-1 con Daniliuc, Harroui e Kastanos titolari. Poche sorprese per quanto riguarda il resto della squadra, con Tengstedt a guidare l’attacco.20:35

All’Olimpico fischia Luca Zufferli della sezione di Udine, con Scartagli e Moro come assistenti, Marinelli come quarto ufficiale e Meraviglia e Aureliano rispettivamente a VAR e AVAR.20:38

Squadre sul prato dell'Olimpico, si comincia tra pochissimo.20:42

1' È cominciata LAZIO-VERONA. Primo possesso per i padoni di casa.20:45

1' Si accende subito Zaccagni con un numero sull'out mancino su Daniliuc e imbucata per Tavares il cui cross risulta però lento. 20:47

3' Ritmi alti in questi primissimi minuti, ma c'è una grande aggressività in campo. 21:00

5' GOL! LAZIO-Verona 1-0. Ha segnato Dia! Splendida giocata di Zaccagni che rientra e trova un gran pallone verticale per Dia che sterza su Daniluc e poi fulmina Montipò sul suo palo. Secondo centro nelle ultime due per l'attaccante biancoceleste.



7' GOL! Lazio-VERONA 1-1. Ha pareggiato immediatamente Tengstedt! Assistenza visionaria di Kastanos che di prima intenzione manda in tilt i due centrali della Lazio. Tengstedt, in posizione regolare, si ritrova davanti a Provedel e lo batte. Anche per lui è il secondo gol nelle ultime due partite.



9' Botta e risposta, ora prova a ricominciare a macinare gioco la Lazio.20:55

11' Piccola incomprensione tra Gila e Provedel con lo spagnolo che interviene nonostante l'uscita del portere: c'era Harroui appostato che stava per approfittarne. 20:57

13' Ispirati in questo avvio sia Zaccagni sia Isaksen che sfonda a destra ma poi non riesce a dare forza al suo traversone.20:59

14' Entrambe le squadre verticalizzano tantissimo, c'è poco filtro in mezzo al campo. 20:59

16' GRAN TIRO DI ROVELLA! Conclusione da fuori che si abbassa all'improvviso, serve il miglior Montipò per disinnescare la conclusione con un tuffo alla sua destra: conclusione alzata in corner.21:03