90'+5' FINE PARTITA. LAZIO-VERONA 2-1. Torna a vincere la Lazio con le reti di Dia e Castellanos e sorpassa il Verona in classifica. Non serve agli scaligeri il momentaneo pari di Tengstedt.22:39

90'+2' Cissè, appena entrato, cerca il piazzato dal limite. Pallone centrale che Provedel ingloba con facilità. 22:34

90' Cerca il jolly dalla lunga distanza Castrovilli, ma senza trovare la porta.22:32

90' Saranno cinque i minuti di recupero.22:32

90' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Zaccagni, dentro Noslin.22:32

89' SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Dani Silva, dentro Cissè.22:33

89' SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Danoliuc, dentro Sarr.22:32

89' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Lazzari, dentro Marusic.22:31

88' Cerca l'azione personale Guendouzi lanciandosi in uno slalom palla al piede in area del Verona. Lo controlla alla fine Belahyane.22:31

86' Un fattore in questa ripresa Tavares con le accelerazioni sulla sua corsia.22:29

84' CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Tengstedt sbgambetta Tavares.22:26

83' LA LAZIO A UN PASSO DAL TRIS CON ZACCAGNI! Regalo di Alidou che consegna il pallone a Dia che va all'uno contro uno in area e poi, forse con altruismo eccessivo, cerca l'assistenza per Zaccagni. Quest'ultimo - col passo lungo - non riesce a insaccare a porta praticamente vuota.22:46

81' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Rovella, dentro Vecino.22:23

80' OCCASIONE PER TCHATCHOUA! Buco in area di Gila su un cross da destra di Faraoni, sul secondo palo calcia a botta sicura Tchatchoua che trova però l'opposizione con lo stomaco di Lazzari, che si immola forse salvando il risultato. Sarebbe comunque stata da verificare la posizione di partenza di Faraoni.22:23

78' Problemi a un piede intanto per Romagnoli, fermo a terra. Ma potrà proseguire.22:20

77' Super sgasata in ripartenza di Tavares sull'out di sinistra: si perde poi sul più bello l'esterno di Baroni, grazie anche al recupero di Faraoni.22:20

76' Conclusione da fuori di Tchatchoua, sporcata con la suola da Gila. Sarà corner per il Verona. 22:19

74' È entrato benissimo Tchaouna che spara un altro missile mancino dalla lunghissima distanza, Montipò si allunga per toccare in corner.22:16

71' Più Lazio che Verona in questa ripresa, anche nelle occasioni. Ma la partita resta in bilico.22:13

68' Si presenta con una grande sventola mancina Tchaouna che dalla destra controlla, si accentra e calcia violentemente. Pallone non lontanissimo dalla porta di Montipò.22:11

67' SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Harroui, dentro Alidou.22:09

67' SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Lazovic, dentro Faraoni.22:09

66' Guaio muscolare anche nelle fila del Verona: si ferma Harroui.22:09

66' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Castellanos, dentro Castrovilli.22:08

66' SOSTITUZIONE PER LA LAZIO. Fuori Isaksen, dentro Tchaouna.22:08

64' Infortunio di natura muscolare per Castellanos: non ce la fa l'argentino a continuare. Momentaneamente in inferiorità numerica la Lazio.22:07

62' DOPPIO MIRACOLO DI MONTIPO'! Superlativo il poriere del Verona prima a respingere con la mano aperta una conclusione violentissima di Dia che si era girato in area, e poi nel fiondarsi sull'accorrente Tavares facendosi colpire dal tentativo di ribattuta da pochi passi.22:06

59' Movimento ad attaccare la profondità di Mosquera che poi viene murato in area al momento della conclusione. Ma sarebbe comunque stato in posizione di offside.22:02

57' Colpo di testa di Daniliuc da corner, torsione complessa e pallone lontano dalla porta. Controlla con lo sguardo Provedel.22:00

56' Grande idea di Belahyane per l'inserimento di Tchatchoua dalla destra, riesce a chiudere in corner Tavares.21:59

55' Ripartenza individuale di Tengstedt sull'out destro, cerca poi un traversone basso ma nessuno dei compagni ne ha accompagnato l'incedere. 21:58

53' SOSTITUZIONE PER IL VERONA. Fuori Kastanos, dentro Mosquera.21:55

52' Lazio ora piuttosto arrembante, in difficoltà il Verona.21:54

50' Tiro di Isaksen dal vertice destro dell'area dopo un bel recupero alto Dia-Lazzari. Il pallone non va lontano dall'incrocio comunque protetto da Montipò.21:52

49' Cross profondo di Zaccagni da sinistra a cercare Castellanos sul secondo, palo. Pallone troppo lungo ma c'è una deviazione.21:51

48' Ritmi un po' più bassi in questo avvio di ripresa rispetto al primo tempo. 21:50

46' INIZIO SECONDO TEMPO. Si ricomincia, il possesso è del Verona.21:47

In questo lunedì di Serie A, nella gara delle 18.30, l'Udinese ha battuto per 2-3 il Parma in rimonta conquistando la vetta solitaria della classifica. 21:37

Bel primo tempo quello dell'Olimpico: Lazio e Verona giocano aggressive e verticali. Avanti la squadra di Baroni al 5' con Dia che fulmina Montipò su lancio di Zaccagni; non passano neanche due minuti e gli scaligeri pareggiano con l'assist di prima intenzione di Kastanos per Tengstedt, completamente perso dai centrali biancocelesti. La Lazio torna avanti al 20' con la zampata di Castellanos su corner battuto ancora da Zaccagni.21:45

45'+1' FINE PRIMO TEMPO: LAZIO-VERONA 2-1. Biancocelesti avanti grazie alle reti di Dia, a cui aveva risposto immediatamente Tengstedt, e Castellanos.21:33

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.21:30

44' CARTELLINO GIALLO PER LA LAZIO. Trattenuta vistosa di Gila ai danni di Harroui che si era girato.21:29

41' Gran botta di Harroui dal limite dell'area, ma il pallone si alza sopra la traversa. 22:48

39' Azione fallosa anche di Castellanos che si libera in area con una spinta su Tchatchoua prima di cercare il destro, comunque respinto da Montipò.22:48

37' Kastanos impegna severamente Provedel dopo uno scippo di Harroui a Gila, tutto fermo però per un fallo del marocchino.21:23

35' Ravvisato un fallo in attacco di Dia che si scontra con Montipò dopoché il portiere aveva allontanato coi pugni un cross da sinistra di Tavares.21:21

33' Tavares tenta il tiro col destro - il piede debole - dalla lunga distanza. Il pallone si impenna per una deviazione e Montipò non riesce ad evitare il corner.21:19

30' CARTELLINO GIALLO PER IL VERONA. Giallo a Tchatchoua che arriva in ritardo su Zaccagni.21:16

28' Contatto in area del Verona tra Castellanos e Tchatchoua: un'ancata su cui Zufferli preferisce sorvolare.21:14

27' CARTELLINO GIALLO PER LA LAZIO. Ammonizione per Rovella, fallo da dietro su Lazovic.21:16

26' Occasione per il Verona con Kastanos: cross dalla destra di Tengstedt su cui non arriva di nulla il trequartista di Zanetti.21:11

23' Il Verona cerca una reazione immediata come accaduto in occasione del primo gol di Dia.21:12

20' GOL! LAZIO-Verona 2-1. Castellanos riporta avanti i biancocelesti! Angolo calciato nel cuore dell'area piccola da Zaccagni, il Taty si libera della marcatura al limite di Coppola e col piatto al volo batte di nuovo Montipò.



20' Cerca la rabona Castellanos che aveva agganciato un grande pallone in area: il suo cross viene però appoggiato in corner dalla difesa scaligera.21:06

19' LAZOVIC VICINO AL GOL OLIMPICO! Provedel riesce a smanacciare un pallone che, direttamente da corner, si stava per infilare sotto l'incrocio lontano.21:10

18' Viaggia Lazovic a sinistra, tanti problemi sin qui per Lazzari.21:04

16' GRAN TIRO DI ROVELLA! Conclusione da fuori che si abbassa all'improvviso, serve il miglior Montipò per disinnescare la conclusione con un tuffo alla sua destra: conclusione alzata in corner.21:03

14' Entrambe le squadre verticalizzano tantissimo, c'è poco filtro in mezzo al campo. 20:59

13' Ispirati in questo avvio sia Zaccagni sia Isaksen che sfonda a destra ma poi non riesce a dare forza al suo traversone.20:59

11' Piccola incomprensione tra Gila e Provedel con lo spagnolo che interviene nonostante l'uscita del portere: c'era Harroui appostato che stava per approfittarne. 20:57

9' Botta e risposta, ora prova a ricominciare a macinare gioco la Lazio.20:55

7' GOL! Lazio-VERONA 1-1. Ha pareggiato immediatamente Tengstedt! Assistenza visionaria di Kastanos che di prima intenzione manda in tilt i due centrali della Lazio. Tengstedt, in posizione regolare, si ritrova davanti a Provedel e lo batte. Anche per lui è il secondo gol nelle ultime due partite.



5' GOL! LAZIO-Verona 1-0. Ha segnato Dia! Splendida giocata di Zaccagni che rientra e trova un gran pallone verticale per Dia che sterza su Daniluc e poi fulmina Montipò sul suo palo. Secondo centro nelle ultime due per l'attaccante biancoceleste.



3' Ritmi alti in questi primissimi minuti, ma c'è una grande aggressività in campo. 21:00

1' Si accende subito Zaccagni con un numero sull'out mancino su Daniliuc e imbucata per Tavares il cui cross risulta però lento. 20:47

1' È cominciata LAZIO-VERONA. Primo possesso per i padoni di casa.20:45

Squadre sul prato dell'Olimpico, si comincia tra pochissimo.20:42

All’Olimpico fischia Luca Zufferli della sezione di Udine, con Scartagli e Moro come assistenti, Marinelli come quarto ufficiale e Meraviglia e Aureliano rispettivamente a VAR e AVAR.20:38

Parziale emergenza per Zanetti, privo di quattro titolari (Serdar, Duda, Frese e Suslov) causa infortunio. Il tecnico opta alla fine per un 3-4-2-1 con Daniliuc, Harroui e Kastanos titolari. Poche sorprese per quanto riguarda il resto della squadra, con Tengstedt a guidare l’attacco.20:35

La Lazio conferma lo schieramento con Dia e Castellanos contemporaneamente impiegati nel 4-2-3-1 di Baroni, con Isaksen e Zaccagni a completare il reparto. Gila, alla prima chiamata, è titolare insieme a Romagnoli al centro della difesa, mentre a destra Lazzari vince il ballottaggio con Marusic. A centrocampo la cerniera è composta da Rovella e Guendouzi.20:32

FORMAZIONE VERONA (3-4-2-1): Montipò - Dawidowicz, Coppola, Daniliuc - Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic - Harroui, Kastanos - Tengstedt.20:26

FORMAZIONE LAZIO (4-2-3-1): Provedel - Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos.20:23

Momento di grande euforia, invece, per il Verona dopo la vittoria di Marassi. Gli scaligeri in caso di successo quest’oggi agguanterebbero addirittura il Napoli al secondo posto della classifica. Così Zanetti alla vigilia: “Affrontiamo una squadra con ambizioni di alta classifica, ma vogliamo provare a fare punti ovunque andiamo. I ragazzi hanno entusiasmo, ma manteniamo l’umiltà necessaria”.20:27

Baroni ha parlato della gara in conferenza stampa, caricando l’ambiente biancoceleste: “Mi aspetto che la Lazio dia continuità alla prestazione vista nel secondo tempo contro il Milan, dove abbiamo creato molto”. Dopo la vittoria all’esordio con il Venezia, i biancocelesti hanno raccolto solo un punto nelle ultime due tra Udinese e Diavolo.20:16

Partita speciale per Marco Baroni, che nello scorso campionato ha allenato proprio il Verona con cui ha conquistato un’insperata salvezza con una giornata di anticipo. 20:12

Sono 54 gli incontri fra le due squadre finora, con 21 vittorie per la Lazio, 20 pareggi e 13 vittorie per il Verona. Quest'ultima ha vinto solo una delle ultime 16 trasferte contro la Lazio in Serie A.20:09