LIVE CROTONE - BENEVENTO 1-0 SERIE A 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stroppa mette in campo diversi uomini offensivi, con Riviere c'è Simy, mentre interni in mezzo al campo giocano Messias, Zanellato e Vulic. Sulle fasce Rispoli e Pereira. In difesa Djidji insieme a Golemic e Magallan. Risponde Inzaghi con Lapadula in attacco, dietro a lui Insigne e Sau. Dabo titolare a centrocampo, con lui Ionita e Hetemaj. Dietro giocano Improta, Tuia, Glik e Barba.14:33