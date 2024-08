La Fiorentina si presenta ai nastri di partenza con un nuovo allenatore, Palladino per Italiano, e tante novità in campo. Dal portiere all'attacco, una rivoluzione che non sembra essere ancora terminata. Nel Parma piccoli innesti, ma lo zoccolo duro è rimasto quello della scorsa stagione.17:14

Nel Parma c'è Bonny in attacco, con il solito trio formato da Man, Sohm e Mihaila alle sue spalle. In porta confermato il nuovo arrivato Suzuki. Dopo l'oro olimpico torna dal primo minuto in mezzo al campo Bernabé. Nella Fiorentina in porta gioca Terracciano, con De Gea che si accomoda in panchina. Difesa a tre con Comuzzo, Pongracic e Quarta, mentre in avanti gioca Kean con Colpani e Kouame a supporto.18:09