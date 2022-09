Thiago Motta decide subito di cambiare modulo, rispetto alla gestione targata Mihajlovic, proponendo il 4-2-3-1. Dietor alla punta Aranutovic ci sono Orsolini, Soriano e Barrow. Da mediani giocano Medel e Schouten. L'Empoli risponde con il tandem d'attacco formato da Lammers e Satriano con Bajrami che agirà da trequartista. Marin in regia in mezzo al campo, confermati come come terzini Stojanovic e Parisi.14:28