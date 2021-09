Chi è l’arbitro Volpi di Arezzo

Delle nuove leve della Can A-B fa parte anche l’arbitro Manuel Volpi della sezione di Arezzo. Il fischietto nato il 4 ottobre del 1988 a Città della Pieve vanta come tanti suoi colleghi un passato da calciatore. Una carriera che Volpi ha inseguito fino all’età di 16 anni, visto che a livello giovanile ha giocato come centrocampista nella squadra della sua città natale la Pievese.

La carriera dell’arbitro Manuel Volpi

Dopo aver deciso di abbandonare i sogni da calciatore, Manuel Volpi ha deciso di rimanere nel mondo del calcio inseguendo la strada dell’arbitraggio. Ha cominciato a dirigere le sue prime gare nelle categorie regionali sin dal 2004 per arrivare alla Commissione Interregionale nel 2011. Gli sono bastati pochi anni per mettere in mostra le sue capacità visto che approda in Lega Pro nel 2015 e nel 2018 arbitra la sua gara più importante con la finale della SuperCoppa Primavera, vinta dall’Inter, e poi la finale di ritorno della Coppa Italia di serie C. Al termine di quella stagione approda alla Can B e debutta in serie B il 26 agosto in occasione del match tra Ascoli e Cosenza. A distanza di qualche mese arriva anche l’esordio nella massima serie A nel match tra Chievo e Genoa.

Arbitro Volpi: stile, caratteristiche e polemiche

Un arbitro dalla grandissima determinazione, chi conosce bene Manuel Volpi lo definisce soprattutto così. Non solo grandi dote tecniche ma anche una grande voglia di arrivare e l’esordio in serie A a soli 30 anni ne è la dimostrazione visto che grandi arbitri italiani come Rizzoli o Rocchi sono arrivati ad arbitrare nella massima serie quando ne avevano già 31. Il suo arrivo in serie A è stato molto apprezzato dalla sezione aretina visto che erano 12 anni (prima del suo esordio) che un arbitro di Arezzo (Bertini era stato l’ultimo nella stagione 2006-2007) non aveva arbitrato un match della massima serie.

SPORTEVAI | 08-09-2021 11:30