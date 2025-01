Da Fiorentina - Torino é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!14:30

90'+4' FINISCE FIORENTINA - TORINO! 1-1 il finale!14:29

90'+3' AMMONITO Michael Ijemuan Folorunsho. Giallo al giocatore viola per proteste. 14:28

90'+2' MASINA! Conclusione al volo del terzino, De Gea in tuffo blocca!14:26

90' AMMONITO Robin Everardus Gosens. Adams lancia Lazaro, il terzino lo stende. Giallo per lui. 18:20

90' Quattro i minuti di recupero.14:25

90' Sostituzione FIORENTINA: esce Andrea Colpani, entra Christian Michael Kouamé Kouakou.14:25

89' Fiorentina che spinge, ma Torino che resiste.14:24

87' Colpo di testa di Beltran sul secondo palo, palla a lato.14:22

85' Sostituzione TORINO: esce Yann Dorgelès Isaac Karamoh, entra Marcus Holmgren Pedersen.14:19

84' ADLI! Conclusione potente dopo il velo di Beltran, blocca Milinkovic Savic!14:18

82' RANIERI! Cross di Dodó, colpo di esterno del centrale che manda sul fondo!14:16

81' Accelerazione di Sottil, Lazaro in angolo: spinge con forza la Fiore.14:16

80' Altro contatto per Nije, questa volta il fallo peró é dell'avversario.14:14

78' AMMONITO Alieu Eybi Njie. Fallo su Dodó, cartellino giallo per il giocatore granata14:14

76' Sostituzione FIORENTINA: esce Albert Guðmundsson, entra Lucas Ezequiel Beltrán.14:10

76' Sostituzione FIORENTINA: esce Rolando Mandragora, entra Riccardo Sottil.14:10

74' Torino che ci crede, granata che ora provano a spingere.14:09

72' Fiorentina che, dopo aver quasi subito il pareggio, regala il gol al Torino con un errore in uscita. Si riparte dal 1-1!14:06

70' GOL! Fiorentina - TORINO 1-1! Rete di Gvidas Gineitis.. Clamoroso errore della difesa della Fiorentina,Comuzzo sbaglia e recupera a pochi passi dall'area il granata che insacca!



Guarda la scheda del giocatore Gvidas Gineitis14:05

69' OCCASONE TORINO! Njie sovrasta Dodó e calcia da ottima posizione, palla di poco a lato!14:04

67' Gran giocata di Folorunsho, palla che arriva a Adli che calcia alto.14:02

65' Adams con un gran lavoro per far salire i suoi, non facile per la punta molto isolata in avanti.14:02

62' Sostituzione TORINO: esce Borna Sosa, entra Adam Masina.13:56

61' Non sembra potercela fare Sosa, che chiede il cambio.13:55

60' A terra Sosa dopo un intervento di Colpani, gioco fermo.13:54

59' Cross di Dodó, Coco salva ancora i suoi mandando in angolo.13:52

57' Sostituzione TORINO: esce Nikola Vlašić, entra Alieu Eybi Njie.13:51

57' Sostituzione TORINO: esce Adrien Fidele Tamèze, entra Aoutsa Gvidas Gineitis.13:51

54' Girata di Kean, blocca Milinkovic Savic. Continua il forcing della Fiorentina.13:48

52' Conclusione di Adli, un tiro cross che termina a lato.13:45

50' Contropiede Torino, Karamoh prova a rientrare su Comuzzo, lo chiude Adli.13:44

48' KEAN! Colpo di testa della punta, palla facile per Milinkovic Savic.13:42

47' Schema su angolo per la Fiorentina, palla arretrata per Mandragora che calcia peró male.13:41

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!13:39

Viola anche in vantaggio numerico per l'espulsione di Dembele per doppia ammonizione: Torino che non molla peró la partita, traversa in pieno recupero per i granata.13:23

Fiorentina in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Kean, abile a ribadire in rete il tap in vincente dopo la gran parata di Milinkovic Savic su Colpani.13:22

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Fiorentina - Torino 1-0!13:21

45'+2' TRAVERSA PER IL TORINO! Su angolo di Adams, Comuzzo per anticipare Coco manda la palla sul montante della porta!13:20

45'+1' Due i minuti di recupero.13:19

45' AMMONITO Moise Bioty Kean! Dopo la parata di Milinkovic, la Punta si getta sul pallone ma colpisce Ricci. 13:18

44' MIRACOLO DI MILINKOVIC SAVIC! Il portiere repinge sulla deviazione ravvicinata di Kean!13:18

44' KARAMOH! Azione personale, l'estero rientra e calcia a giro, palla fuori sul secondo palo.13:17

43' Cross di Gosens, Coco salva il Toro chiudendo in scivolata nell'area piccola.13:15

41' Scontro fisico tra Kean e Maripan, il cileno di fisico sposta la punta e facilita il recupero di Coco.13:14

40' Fiorentina che trova il vantaggio con il solito Kean, che riesce a sbloccare una partita non facile per i Viola.13:13

38' GOL! FIORENTINA - Torino 1-0! Rete di Moise Kean. Grandissima girata al volo in area di Colpani, Milinkovic Savic salva il Toro ma non puó nulla sul tap in di testa del Nazionale Azzurro!



Guarda la scheda del giocatore Moise Kean13:12

36' Reazione del Torino con l'uomo in meno, granata che hanno alzato il loro baricentro.13:10

33' ESPULSO Ali Bina Dembélé! Secondo giallo per il terzino che entra in ritardo su Folorunsho. 13:06

30' Dopo una prima mezzora ad alti ritmi, fase di riposo della partita.13:04

28' COMUZZO! Punizione di Mandragora, colpo di testa del difensore che manda di poco a lato!13:01

27' AMMONITO Ali Bina Dembélé. Il terzino in ritardo su Gonsens, dopo un ottimo intervento in chiusura su Kean. 13:00

24' Coco e Maripan sempre molto aggressivi, in questo caso é Colpani che viene anticipato dal primo centrale.12:57

22' Ottima chiusura anche per Coco, l'ex Las Palmas ferma Gudmundsson in angolo.12:54

21' Poco coinvolto Vlasic in questi primi 21 minuti, quattro tocchi e due passaggi per il fantasista granata.12:54

20' Ricci per Adams, ottima chiusura di Comuzzo in area.12:53

19' TAMEZE! Cross di Dembele, conclusione del mediano che blocca al petto De Gea.12:52

17' Fiorentina che continua a spingere, Torino che peró appena puó alza il pressing.12:49

15' Ci prova Gudmundsson: sinitro centrale, facile per Milinkovic Savic.12:48

13' COSA SPRECA LA FIORENTINA! Errore di Maripan che di fatto serve Kean, la punta e Adli temporeggiano e non concludono in due contro uno!12:46

12' Esterno di Tameze per Vlasic, che prova di testa ma non trova la porta.12:45

10' Cross basso di Dodó, Mandragora é pronto per la conclusione ma lo anticipa il compagno Kean, cercando un difficile stop.12:43

9' Prima occasione per il Toro, Adams serve Lazaro che non si fida del destro e rientra sul sinistro: lo chiude Gosens.12:42

7' Sponda aerea di Folorunsho, conclusione al volo di Kean che peró colpisce Maripan: fallo in attacco della punta.12:40

6' Che rischio per Tameze, recuera Kean che serve Gosens: cross che non trova compagni.12:39

4' Angolo per la Fiorentina: Colpani sul primo palo, allontana Tameze.12:37

3' Possesso palla per la Fiorentina, Torino che pressa e poi aspetta.12:36

2' Fiorentina in completo viola, Torino in bianco.12:33

1' INIZIA FIORENTINA - TORINO! Primo pallone per la Viola.12:33

Dirige il match l'arbitro Livio Marinelli.12:04

Squalificato Vanoli, panchina a Godinho: Torino con Adams da prima punta, Lazaro e Kamaroh sulle fasce, Vlasic trquartista. I due ex Liga, Maripan - Coco, come coppia di difesa.12:03

Palladino con Kean da prima punta, Colpani, Gudmundsson, Folorunsho alle sue spalle. Comuzzo con Ranieri al centro della difesa, Dodó e Gonsens sulle fasce.12:02

La formazione del TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic - Dembele, Maripan, Coco, Sosa - Tameze, Ricci - Lazaro, Vlasic, Karamoh - Adams.12:01

Sono ufficiali le formazioni del match: FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea - Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens - Adli, Mandragora - Colpani, Gudmundsson, Folorunsho - Kean.11:57

Inizia questa importante giornata di Serie A con la sfida delle 12.30 tra Fiorentina e Torino: Viola che cercano la vittoria per riagganciare la zona Europa, Granata per consolidare la classifica e mantenere lontano la zona retrocessione.11:56

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp