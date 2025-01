Prima gara con la nuova proprietà per l'Hellas Verona, che contro l'ex Baroni vuole la prima vittoria del 2025. I gialloblù hanno perso a Napoli una settimana fa, mentre qui al Bentegodi la squadra di Zanetti non vince addirittura dallo scorso 3 novembre contro la Roma. Anche allora, in panchina c'era un ex: Ivan Juric17:09