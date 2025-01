Pagelle di Verona-Lazio 0-3, gol di Gigot, Dia e Zaccagni (che si scusa). Tchatchoua peggiore in campo

Serie A, le pagelle di Verona-Lazio della 21a giornata di campionato. Tutto fin troppo facile per i biancocelesti che pressano l'avversario inducendolo all'errore.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Non c’è partita tra Verona e Lazio. I biancocelesti scoprono immediatamente il bug presente tra gli scaligeri e ne approfittano fin da subito. Prima Gigot poi Dia colpiscono e affondano i padroni di casa. Tra fine primo tempo e inizio ripresa arriva la timida reazione veneta che non cambia l’inerzia del match. Anzi, Zaccagni segna e confeziona il classico gol dell’ex senza esultanza. Nel finale rosso per Duda.

Le scelte di Zanetti e Baroni

Marco Baroni ha vissuto una sola stagione alla guida del Verona ma particolarmente significativa. Grazie all’avventura in gialloblù, infatti, il tecnico toscano si è guadagnato la chiamata dalla Lazio. Nel giorno del ritorno al Bentegodi, il mister rispolvera Hysaj e opta per Gigot al posto di Romagnoli. Dentro anche Dia per Dele-Bashiru. Anche Zanetti fa qualche cambio confermando però modulo e uomini d’attacco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Clicca qui per rivivere le emozioni del match

Pressing Lazio e 0-2: Verona asfissiato

Ci mette poco la Lazio per passare in vantaggio. Giusto due minuti, quelli che servono a Gigot per incornare di testa beffando Montipò. La pressione dei biancocelesti mette in seria difficoltà i veronesi, costretti in più occasioni a calciare lungo per evitare di perdere palloni in zone nevralgiche del campo. Non basta: Dia ha troppo spazio e lo percorre tutto per calciare e realizzare il 2-0.

Reazione gialloblù ma tris di Zaccagni

Nel finale del primo tempo ci sono stati timidi segnali di reazione del Verona. Tendenza che è confermata pure nella ripresa anche se gli errori individuali della retroguardia scaligera permettono il tris a Zaccagni, ex di turno, che segna e chiede scusa al pubblico. A quel punto non c’è più storia, inutile anche la classica girandola di cambi alla quale naturalmente ricorrono i due allenatori. Vittoria schiacciante per la Lazio, i gialloblù non vincono in casa da novembre. Nel finale l’espulsione di Duda guasta anche i piani per la prossima partita.

Top e flop del Verona

Sarr 6 Si premia il meno peggio e lo svedese in tal senso è uno di quelli che si batte di più.

Si premia il meno peggio e lo svedese in tal senso è uno di quelli che si batte di più. Ghilardi 5 Gli chiedono di seguire Dia e potremmo anche chiudere qui il giudizio.

Gli chiedono di seguire Dia e potremmo anche chiudere qui il giudizio. Dawidowicz 5 Anche in questo caso sarebbero di più i giocatori da penalizzare. Il centrale polacco esce piuttosto male dal pomeriggio del Bentegodi.

Anche in questo caso sarebbero di più i giocatori da penalizzare. Il centrale polacco esce piuttosto male dal pomeriggio del Bentegodi. Duda 4 Al netto della sofferenza a metà campo, paga nel voto la clamorosa ingenuità del cartellino rosso a partita ampiamente finita.

Al netto della sofferenza a metà campo, paga nel voto la clamorosa ingenuità del cartellino rosso a partita ampiamente finita. Tchatchoua 4 Quanti errori, gravissimo quello che permette a Zaccagni di segnare il 3-0.

Top e flop della Lazio

Dia 7,5 Non gli sarà sembrato vero avere tutto quel campo da percorrere per siglare il facile 2-0. Generoso in occasione dell’assist a Zaccagni.

Non gli sarà sembrato vero avere tutto quel campo da percorrere per siglare il facile 2-0. Generoso in occasione dell’assist a Zaccagni. Zaccagni 7,5 Gol e assist anche per il capitano che interrompe un lungo digiuno.

Gol e assist anche per il capitano che interrompe un lungo digiuno. Guendouzi 7 Fattore del match grazie alla capacità di pressare, rubare palla e avviare l’azione.

Fattore del match grazie alla capacità di pressare, rubare palla e avviare l’azione. Gigot 7 Gli bastano 2 minuti per dare ragione alla scelta dell’allenatore di impiegarlo dall’inizio.

Gli bastano 2 minuti per dare ragione alla scelta dell’allenatore di impiegarlo dall’inizio. Hysaj 6 Da fuori lista a titolare: un po’ indietro di condizione ma fa la sua parte.