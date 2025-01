Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, appuntamento alla prossima sfida di Serie A!19:56

90'+4' TRIPLICE FISCHIO! Lazio corsara senza difficoltà al Bentegodi!19:52

90' Quattro minuti di recupero19:48

89' ESPULSO DUDA! Piove sul bagnato in casa Verona, doppio giallo per il centrocampista, punito per un intervento in ritardo 19:48

87' Duro scontro tra Hysaj e Livramento, entrambi restano a terra ma sembrano poter continuare19:45

85' Verona spaccato, riparte la Lazio. Dele Bashiru serve sulla corsa Dia ma è decisivo l'intervento di Ghilardi19:43

84' Ecco l'ultimo cambio della Lazio: esce Rovella, entra Castrovilli19:42

83' Gara ormai con ben poco da dire. Continua a gestire il possesso la Lazio, mentre è pronto l'ultimo cambio tra le fila biancocelesti19:41

80' Bel lancio di Duda per Livramento, altra buona lettura della difesa biancoceleste che ferma l'avanzata dal capoverdiano19:38

78' Arriva un altro giallo in casa Hellas, Fabbri ammonisce Duda19:36

77' Ammonito Ghilardi che ferma fallosamente una ripartenza della Lazio19:35

75' BRADARIC! Diagonale potente che impegna Provedel, bravo a respingere 19:33

73' Ultimo cambio nel Verona: esce Sarr, dente Belahyane19:32

73' Cambio Verona: esce Tchatchoua, dentro Faraoni19:32

73' Cambio nella Lazio: esce Tavares, entra Pellegrini19:32

72' Ammonito Tavares, che si attarda nell'uscire dal campo19:31

70' Livramento prova a saltare di testa, fanno buona guardia Gila e Romagnoli19:28

66' Triplo cambio nella Lazio: escono Gigot, Isaksen e Zaccagni. Entrano Romagnoli, Pedro e Dele-Bashiru19:25

65' Doppio cambio nel Verona: Kastanos e Lazovic rilevano Tengstedt e Suslov19:24

64' OCCASIONE LAZIO! Tavares scappa sulla sinistra, cross al centro per Castellanos che di prima manda fuori di poco!19:22

58' GOL! Verona-LAZIO 0-3! Rete di Zaccagni! Altra frittata della difesa gialloblù, ne approfitta Dia che si trova davanti a Montipò e serve al centro Zaccagni. L'ex di turno si sistema la sfera e la scaglia alle spalle di Montipò!



57' OCCASIONE VERONA! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo tiro al volo di Tengstedt che attraversa tutta l'area senza che nessun compagno riesca a correggere in rete!19:15

52' Cross interessante di Bradaric, non ci arriva per questione di centimetri Tengstedt con il colpo di testa19:10

49' Altro ammonito nel Verona, stavolta il cartellino è per Bradarić19:07

48' Ammonito Coppola che ferma una ripartenza della Lazio19:07

46' SI RIPARTE Inizia il secondo tempo al Bentegodi!19:04

46' Primo cambio nel Verona: esce Dawidowicz, entra Livramento19:03

La Lazio chiude sul 2-0 il primo tempo. I biancocelesti la sbloccano dopo nemmeno 120 secondi con lo stacco da corner di Gigot, il raddoppio porta la firma di Dia che punisce il Verona in contropiede. Gialloblù totalmente assenti dal gioco fino al 40', quando la squadra di Zanetti produce con Duda, Tengstedt e Serdar tre nitide occasioni per accorciare le distanze. Molti fischi del Bentegodi nel corso della prima frazione, vediamo se il copione cambierà nella ripresa18:50

45'+1' FINE PRIMO TEMPO! Doppio vantaggio Lazio all'intervallo!18:47

45' Un minuto di recupero18:46

43' A CENTIMETRI DAL GOL IL VERONA! Cross di Duda per Serdar che solo di testa manda incredibilmente alto! 18:45

42' Ancora Verona! Bradaric scende sulla sinistra, cross basso per Tengstedt che calcia troppo debolmente, blocca Provedel!18:45

40' SI RIACCENDE IL VERONA! Buona azione stavolta dei gialloblù, Suslov appoggia al limite per Duda che con una rasoiata sfiora il palo alla destra di Provedel!18:41

38' ANCORA LAZIO! Dalla bandierina svetta Guendouzi, altra parata in tuffo di Montipò!18:38

37' ISAKSEN! Zaccagni mette un buon pallone per l'esterno biancoceleste che impegna Montipò, bravo a deviare in corner!18:38

34' OCCASIONE LAZIO! Perde una brutta palla in uscita il Verona, Castellanos viene servito con la palla a mezz'aria ma il suo tiro al volo termina fuori!18:35

33' Rumoreggia il Bentegodi, evidentemente per niente soddisfatto della prestazione fin qui della squadra di Zanetti18:33

30' Prima mezz'ora in archivio, buonissima prova della Lazio fin qui. Verona non pervenuto al di là dell'occasione in avvio18:31

26' Ammonito Dawidowicz, intervento in ritardo su Castellanos18:27

24' Percussione centrale di Rovella che arriva all'ingresso dell'area e calcia di potenza. Tiro respinto18:25

21' GOL! Verona-LAZIO 0-2! Rete di Dia! Da una punizione per il Verona scatta un incredibile contropiede per i biancocelesti! Filtrante centrale di Guendouzi, buco della difesa gialloblù e Dia, dopo aver puntato Tchatchoua, fulmina Montipò!



19' Perde palla ingenuamente il Verona, Isaksen scambia con Castellanos e il tiro di quest'ultimo viene rimpallato sul fondo18:20

18' Guendouzi serve Castellanos al limite dell'area, il centravanti argentino si sistema il pallone sul destro e col piattone manda a lato18:19

16' Cross di Rovella dalla corsia di destra, buona diagonale di Tchatchoua in anticipo su Castellanos18:17

14' Cartellino giallo per Gigot, troppo ruvido a centrocampo18:15

13' Cross di Tavares, ancora Isaksen ci prova di testa. Tentativo debole e innocuo per Montipò18:14

12' Recupero alto di Guendouzi, il quale accomoda sulla destra per Isaksen il cui tiro viene smorzato da Ghilardi18:13

7' Buon recupero di Duda che cerca l'imbucata verso Tengstedt, attenta la difesa della Lazio18:08

6' Altro corner per la Lazio, stavolta nessuno riesce a colpire nel cuore dell'area. Resta a terra Montipò, che non necessita comunque dell'ingresso dello staff medico18:07

4' OCCASIONE VERONA! Vicino all'immediato pareggio l'Hellas, Tengstedt si ritrova il pallone solo davanti a Provedel ma si attarda nella conclusione e si fa chiudere lo specchio dal portiere della Lazio!18:05

2' GOL! Verona-LAZIO 0-1! Rete di Gigot! Vantaggio lampo dei biancocelesti, corner dalla destra battuto da Zaccagni che pesca a centro area Gigot. Il colpo di testa del centrale biancoceleste si insacca alle spalle di Montipò!



SI PARTE! Fischio d'inizio al Bentegodi!18:01

Applausi del Bentegodi per Marco Baroni alla lettura delle formazioni17:55

Le scelte di Baroni: emergenza terzini per l'allenatore biancoceleste, che ripropone Hysaj sulla destra con il treno Tavares sulla sinistra. Fuori Romagnoli al centro, dove giocano invece Gila e Gigot. Rovella e Guendouzi a centrocampo, mentre dietro l'unica punta Castellanos (rientrato dopo la squalifica) agiranno Isaksen, Dia e l'ex Zaccagni, il quale era in dubbio ma gioca regolarmente dal 1'17:16

Le scelte di Zanetti: il tecnico gialloblù ritrova Tchatchoua e Serdar dopo il turno di squalifica scontato a Napoli. Confermato dal 1' anche Suslov, in dubbio per un attacco influenzale, lo slovacco farà coppia con Tengstedt alle spalle di Sarr. Dietro torna titolare Ghilardi insieme a Coppola e Dawidowicz, Duda inavomibile in mediana. Sulla sinistra parte fuori Lazovic, c'è Bradaric al suo posto17:14

FORMAZIONE UFFICIALE LAZIO: i biancocelesti rispondono con un 4-2-3-1: Provedel - Hysaj, Gigot, Gila, Tavares - Rovella, Guendouzi - Isaksen, Dia, Zaccagni - Castellanos17:12

FORMAZIONE UFFICIALE VERONA: i gialloblù si schierano con un 3-4-2-1: Montipò - Dawidowicz, Coppola, Ghilardi - Tchatchoua, Serdar, Duda, Bradaric - Suslov, Tengstedt - Sarr17:11

La direzione di gara è affidata a Micheal Fabbri della sezione di Ravenna, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e Garzelli e dal quarto ufficiale Rutella. Al Var ci sono invece Abisso e Paterna17:11

Marco Baroni torna al Bentegodi ad affrontare il suo passato, con cui la scorsa stagione ha conquistato una miracolosa salvezza. La squadra biancoceleste ha rallentato dopo l'incredibile partenza che aveva proiettato la Lazio tra le prime della classe, nelle ultime tre partite sono arrrivati solamente due punti17:11

Prima gara con la nuova proprietà per l'Hellas Verona, che contro l'ex Baroni vuole la prima vittoria del 2025. I gialloblù hanno perso a Napoli una settimana fa, mentre qui al Bentegodi la squadra di Zanetti non vince addirittura dallo scorso 3 novembre contro la Roma. Anche allora, in panchina c'era un ex: Ivan Juric17:09

Benvenuti alla diretta di Verona-Lazio, gara valida per la 21' giornata del campionato di Serie A!17:07

