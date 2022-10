Al Via del Mare tutto pronto per Lecce-Cremonese, ottava giornata di Serie A.13:48

Sfida tra neopromosse: i salentini, reduci dal primo successo in campionato contro la Salernitana cercano la prima vittoria tra le mura amiche; di fronte, i grigiorossi, capaci di raccogliere il primo punto in trasferta in casa dell'Atalanta, puntano a staccarsi dall'ultimo posto in classifica.13:51