Grazie per aver seguito la diretta scritta di Bologna Lecce 1-0 e arrivederci al prossimo appuntamento con il campionato di Serie A.17:03

90'+5' Finisce qui la partita! BOLOGNA-LECCE 1-0 (85’ Orsolini).16:58

90'+2' Il Bologna reclama per un tocco con il braccio in area: nulla di fatto per l'arbitro.16:53

90' Coulibaly resta a terra in area del Bologna dopo un contatto con un difensore.16:51

89' Tre minuti di recupero.16:49

87' Doppia sostituzione per il Lecce fuori Ramadani e Dorgu per Rebić e Sansone.16:47

86' Cartellino giallo per Gaspar che abbatte Fabbian.16:47

85' GOL! ORSOLINI! BOLOGNA-Lecce 1-0! Azione che nasce dai piedi di Ferguson, la palla arriva a Miranda che crossa in mezzo: Orsolini incorna a colpo sicuro e batte Falcone!



83' Il Dall'Ara riabbraccia Lewis Ferguson, al rientro in campo dopo 203 giorni.16:43

82' Doppia sostituzione Bologna: escono Freuler e De Silvestri per Lewis Ferguson e Posch.16:43

81' Attacca con più insistenza il Bologna.16:41

80' OCCASIONE BOLOGNA! Cross di Orsolini, Fabbian di testa: para Falcone!16:40

79' Solito cross di Miranda, Falcone respinge.16:40

78' Altro cross di Miranda che attraversa tutta l'area.16:38

77' Cross di Miranda, testa di Ndoye: palla fuori.16:37

76' Sostituzione Lecce: esce Rafia ed entra Pierret.16:36

75' Contropiede del Lecce innescato da Pelmard, poi Krstovic non riesce a sfondare la difesa bolognese.16:35

73' Punizione di Krstovic: palla altissima.16:33

72' Cartellino giallo per Ndoye che trattiene Pierotti lanciato in contropiede.16:32

71' Ammonito Pelmard: entrata dura su Ndoye.16:31

70' Miranda da fuori area, palla che esce a lato della porta di Falcone.16:30

68' Sostituzione Bologna: fuori Castro e dentro Fabbian.16:29

68' Cross basso di Miranda, Dallinga prova la deviazione ma la palla finisce sul fondo.16:28

66' Giallo per Urbański per un pestone su Rafia.16:26

65' Squadre ben organizzate in difesa: difficile per le due formazioni trovare gli spazi giusti per attaccare.16:25

58' Ndoye si lamenta per una trattenuta di Pelmard.16:19

57' Doppio cambio anche per il Bologna: fuori Odgaard e Moro per Dallinga ed Urbanski.16:18

57' Doppia sostituzione per il Lecce: fuori Guilbert e Banda per Pelmard e Coulibaly.16:17

53' Miranda calcia e centra la barriera; poi Lucumì spara alto.16:14

53' Miranda e Orsolini sulla palla.16:12

52' Orsolini messo a terra al limite dell'area e guadagna un calcio di punizione interessante.16:12

51' Ndoye resta a terra dopo un contatto con Gaspar: l'arbitro lascia correre.16:11

49' Contropiede di Krstovic: il tiro di sinistro finisce alto!16:09

48' Cross di Ndoye che attraversa tutta l'area di rigore senza che nessuno riesca ad intervenire.16:08

46' La ripresa è iniziata con qualche minuto di ritardo per un infortunio occorso all'assistente Rossi: il guardalinee viene sosituito dal quarto uomo Galipò.16:07

45' Inizia il secondo tempo! BOLOGNA-LECCE 0-0. 16:05

Nessun cambio in vista per le due squadre.16:00

Primi quarantacinque minuti molto combattuti sul piano fisico. Parte bene il Bologna che cerca subito di indirizzare il match nei binari giusti, ma fatica ad essere preciso sotto porta. Verso la mezzora inizia a farsi vedere anche il Lecce, che pure segna con Rafia ma l’azione era viziata da un fallo di Dorgu. Nel finale di tempo due occasioni per il Bologna, prima con un tocco verso la propria porta di Ramadani e poi con un incornata di Castro: Falcone compie due grandi interventi e mantiene inviolata la porta del Lecce. I numeri sono dalla parte dei padroni di casa: 76% di possesso palla e 9 tiri a 1.15:54

45'+2' Finisce la prima frazione di gioco. BOLOGNA-LECCE 0-0.15:48

45'+1' ANCORA FALCONE! Girata al volo di Castro di testa, paratona del portiere del Lecce.15:47

45' Un minuto di recupero. 15:46

42' OCCASIONE BOLOGNA! Ramadani rischia l'autorete su cross di Miranda, Falcone fa un miracolo e poi Freuler manda alto da distanza ravvicinata!15:43

36' Ndoye, ben servito da Odgaard, prova il destro: buona chiusura di Ramadani.16:02

36' Odgaard a terra in area, Collu fa cenno di rialzarsi.15:36

32' RAFIA entra in area e segna un gran gol, ma l'arbitro fischia un fallo di Dorgu su Lucumi.15:34

29' Partita molto fisica tra le due squadre.15:30

27' Miranda crossa in area, spizzica De Silvestri ma Orsolini non ci arriva.15:30

25' Odgaard resta a terra dopo uno scontro aereo con Baschirotto: lascia correre Collu.15:26

23' OCCASIONE LECCE! Pierotti serve Dorgu che la appoggia a Krstovic: Ravaglia para, ma l'arbitro fischia un fallo su Miranda.15:25

22' OCCASIONE LECCE! Dorgu mette un cross interessante in area, Pierotti non ci arriva per pochissimo!15:23

17' Tiro cross insidioso di Ndoye: palla alta sopra la traversa, Falcone in controllo.16:02

15' Orsolini ruba palla al limite dell'area, ma commette fallo.15:15

14' Prova a partire in contropiede il Lecce con Pierotti, ma il Bologna si chiude bene.15:14

12' Miranda prova ad innescare lo scatto di Ndoye ma anche questa volta la palla è troppo lunga.16:02

7' Il Lecce fatica ad uscire dalla propria metà campo.15:08

5' Ndoye prova a verticalizzare per Odgaard: palla troppo lunga.16:01

3' Castro rimane a terra dopo un contatto con Baschirotto: l'arbitro lascia correre.15:04

2' Miranda crossa dalla sinistra, la palla esce sul fondo.15:03

OCCASIONE BOLOGNA! Cross di De Silvestri, incornata di Castro che Falcone devia in angolo.15:02

Il Bologna indossa la terza maglia, al debutto stagionale. Completo bianco per il Lecce.15:01

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna è tutto pronto. Comincia la sfida BOLOGNA-LECCE!15:01

Per Collu è la prima direzione con il Bologna in serie A.14:53

Arbitra la sfida Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Rossi e Ceccon e dal quarto uomo Galipò. Ghersini e Massa rispettivamente al Var e Avar.14:53

Il Lecce deve fare a meno degli indisponibili Berisha, Bonifazi, Burnete, Hasa e Marchwinski. Gotti inserisce Pierotti per Coulibaly a centrocampo.14:52

Il Bologna deve rinunciare agli infortunati El Azzouzi, Cambiaghi, Erlic, Aebischer e Lykogiannis. Torna tra i convocati Lewis Ferguson, a quasi sette mesi dall’infortunio. Ravaglia al posto di Skorupski tra i pali.14:51

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Lecce scende in campo con il 4-3-3: Falcone – Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo – Rafia, Ramadani, Pierotti – Dorgu, Krstovic, Banda. A disposizione: Fruchtl, Pelmard, Rebic, Morente, Oudin, Sansone, Jean, McJannet, Coulibaly, Samooja, Pierret, Kaba, Borbei. All. Gotti. 14:50

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Bologna si schiera con il 4-2-3-1: Ravaglia – De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Ndoye – Castro. A disposizione: Skorupski, Holm, Posch, Karlsson, Iling-Junior, Casale, Pobega, Corazza, Ferguson, Bagnolini, Dallinga, Dominguez, Fabbian, Urbanski. All. Italiano.16:01

Il Lecce invece si trova al penultimo posto in classifica con otto punti, a pari merito con Venezia e Monza. La squadra di Gotti non ha ancora segnato una rete in trasferta in questo campionato. Nell’ultimo turno il Lecce è tornato alla vittoria battendo il Verona per 1-0.14:11

Il Bologna (che ha una partita in meno a causa del rinvio del match contro il Milan) occupa l’undicesimo posto in classifica con dodici punti. La squadra di Italiano cerca il successo al Dall’ara che manca dal primo aprile del campionato scorso. Nell’ultimo turno i felsinei hanno battuto il Cagliari in trasferta per 2-0.14:10

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Bologna e Lecce, gara valida per l’undicesima giornata del campionato di serie A. 14:10