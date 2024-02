Dal Via del Mare è tutto, grazie per aver seguito con noi Lecce-Fiorentina! Arrivederci e alla prossima di Serie A!22:55

Per il Lecce appuntamento al Dall'Ara contro il Bologna per la 24ª giornata di Serie A, la Fiorentina invece sfiderà in casa il Frosinone alle ore 12:30.22:54

Prima vittoria del 2024 del Lecce che dopo 6 partite negative ritrova 3 punti e stacca in classifica il Frosinone portandosi in 13ª posizione. Ferma la Fiorentina al settimo posto: i viola non vincono in campionato dal 29 dicembre contro il Torino.22:53

Succede di tutto al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. Un primo tempo un po' sotto ritmo, sbloccato dalla rete di Oudin dopo 11 minuti. Italiano nella ripresa cerca una soluzione più offensiva visti i zero tiri in porta dei primi 45 minuti: Mandragora, appena entrato, segna il gol del pareggio, Beltran poi è bravo a sfruttare un errore in fase di costruzione del portiere Falcone. Al 90' il Lecce ci crede ancora e ribalta nel giro di qualche minuto il risultato passando da 1-2 a 3-2 con la rete finale di Dorgu, il primo in questa stagione. Esplode il Via del Mare con tutti i giocatori e l'allenatore sotto la curva a esultare.22:49

90'+7' Finisce qui! Fischia Giua! Lecce-Fiorentina 3-2. Per i padroni di casa gol di Oudin, Piccoli e Dorgu, per la Fiorentina Mandragora e Beltran.22:43

90'+2' DORGUUUUUUUU!!! INCREDIBILE AL VIA DEL MARE! LECCE-Fiorentina 3-2! Tutti in campo! D'Aversa corre sotto la curva abbracciando i suoi giocatori! Azione fantastica del Lecce: Terracciano respinge la conclusione di Kristovic, la palla finisce dalle parti di Dorgu che con il piattone insacca in rete!



90' PICCOOOOOLIII!!! ANCORA LUI NEGLI ULTIMI MINUTI! LECCE-Fiorentina 2-2! Sugli sviluppi di un calcio di punizione, respinge Nzola che invece di allontanare serve un assist per gli avversari: Roberto Piccoli di testa anticipa tutti e riporta il risultato in parità.



90' Segnalati quattro minuti di recupero.22:40

90' Ammonito Nicolás Iván González. 22:35

88' Subito dopo occasione per Parisi a un metro dalla porta: conclusione alta!22:34

87' TRAVERSA DI BELOTTI! Che occasione per la Fiorentina. Grande giocata dell'ex Roma e Torino che fuori equilibrio al volo tenta il pallonetto. 22:33

84' Gendrey, diffidato, salterà la prossima partita contro il Bologna.22:29

83' Ammonito Valentin André Stanislas Gendrey per un intervento su Biraghi.22:27

78' Esce l'autore del gol Lucas Beltrán, entra Fabiano Parisi.22:24

78' Lameck Banda lascia il campo a Nicola Domenico Sansone.22:23

77' Ammonito Lameck Banda, per aver fermato in maniera fallosa Faraoni, diretto verso la porta.22:23

75' D'Aversa cambia anche Mohamed Kaba per Joan Gonzàlez Cañellas.22:21

75' Fuori Antonino Gallo per Patrick Chinazaekpere Dorgu.22:21

72' Tentativo di testa di Roberto Piccoli, facile per Terracciano.22:18

72' Cartellino giallo a Luca Ranieri per una trattenuta su Kristovic.22:17

70' Ci riprova Mandragora dalla distana: questa volta la conclusione termina alta.22:17

68' Subito un cambio dopo la rete subita: D'Aversa sceglie Piccoli al posto di Rémi Oudin.22:15

67' BELTRANNNN!!! Lecce-FIORENTINA 1-2!! Errore di Falcone sulla ricostruzione dal basso, intercetta l'attaccante argentino che non sbaglia e ribalta il risultato!



65' Finisce anche la partita di Riccardo Sottil, dentro Nico González.22:11

64' TERRACCIANO!!! Gran parata del numero 1 della Fiorentina! Banda, imprendibile sulla corsa, stacca Milenkovic e si dirige in area: la conclusione viene prontamente respinta dal portiere viola.22:10

62' Cross di Gallo in area, interviene Terracciano che, infastidito dalla presenza di Kristovic, perde palla. L'arbitro poi fischia fallo in attacco.22:15

60' Parte Banda sulla fascia sinistra che stacca Faraoni. Il guardalinee segnala la posizione di fuorigioco.22:12

57' Giua estrae il cartellino rosso diretto verso la panchina del Lecce. Espulso il preparatore dei portieri. 22:57

55' PILLOLA STATISTICA: Rolando Mandragora ha realizzato da subentrato due degli ultimi quattro gol in Serie A.22:02

54' Diagonale da fuori di Maxime Lopez deviato, Falcone respinge.22:01

50' GOOOOOLLLL!!! MANDRAGORA! Lecce-FIORENTINA 1-1! Controllo e conclusione incrociata dalla distanza del centrocampista!



50' Ammonito Pontus Skule Erik Almqvist per un intervento falloso ai danni di Sottil.21:55

48' Krivstovic! Tiro potente con il mancino che finisce sopra la traversa!21:55

47' Ottima chiusura di Faraoni su un tiro insidioso in area di Almqvist.21:53

46' Si fa notare subito Belotti che tenta il tiro cadendo: facile per Falcone.21:52

46' Lascia il campo anche Joseph Alfred Duncan, dentro Rolando Mandragora.21:51

46' Lucas Martínez Quarta, ammonito, lascia il campo a Nikola Milenković.21:51

46' Fuori Giacomo Bonaventura, al suo posto il debutto in maglia viola di Andrea Belottii.21:50

45' Si riparte! Comincia il secondo tempo di Lecce-Fiorentina.21:51

Zero tiri in porta sarà il dato che farà riflettere Italiano che proverà a cambiare il ritmo del match con i cambi: Belotti, ultimo rinforzo arrivato dal mercato invernale, è pronto a subentrare e dare il cambio a Nzola, fermo a 2 gol in questo campionato. 21:43

Parte bene la Fiorentina che nei primi minuti di gioco costringe i padroni di casa ad arretrare nella propria metà campo. Al minuto 11 è il Lecce ad avere la prima vera occasione colpendo la traversa, ma è Oudin direttamente da calcio di punizione a sbloccare il match. Zero tiri in porta per la squadra di Italiano che nei primi 45 minuti di gioco non si è mai resa pericolosa.21:40

45'+2' Fine primo tempo! Lecce-Fiorentina 1-0 all'intervallo.21:35

45'+1' Terracciano! Colpo di testa di Blin lasciato tutto solo sugli sviluppi di un calcio d'angolo.21:34

45' Un minuto di recupero.21:34

44' Ottimo intervento di Oudin che intercetta un pallone di Bonavenuta per Nzola.21:32

41' Tentativo di Bonaventura dalla distanza, palla alta sopra la traversa.21:31

35' Occasione per la Fiorentina con Faraoni! Cross di Biraghi, arriva in ritardo l'ex Verona che arrivando in corsa colpiscce di testa non trovando lo specchio della porta.21:23

29' Dribbling in area di Gallo che scarica per i compagni, interviene e recupera Duncan.21:17

26' PALO!!! Ancora un occasione per il Lecce! Questa volta con Kristovic! L'attaccante si gira in area ma incrocia troppo!21:14

20' Triangolo Bonavenuta-Nzola-Beltran: sull'ultimo tocco non ci arriva l'ex centrocampista del Milan.21:07

17' OUDINN!!!!! LECCE-Fiorentina 1-0! Tiro a giro con il mancino direttamente dalla punizione. Terracciano immobile non vede il pallone che gli sbuca da dietro la barriera!



15' Check OVER! Intervento falloso ma fuori dall'area di rigore: sarà calcio di punizione.21:06

15' Ammonito Martínez Quarta proprio per l'intervento su Kristovic.21:02

14' Check del VAR per verificare l'intervento di Martinez Quarta.21:06

13' Calcio di rigore! Fischia Giua!21:06

12' Prova a distendersi il Lecce, Almqvist per Kristovic in area, il giocatore viene steso da Martinez Quarta.21:06

11' OCCASIONE LECCE! Banda per Gallo sulla sinistra, cross del giocatore del Lecce che trova Kaba: il suo colpo di testa colpisce la traversa! 21:05

9' Beltran e Nzola continuano a muoversi in avanti. Per ora, Baschirotto e compagni fanno buona guardia e impediscono ai due attaccanti viola di entrare in possesso del pallone.21:33

7' Ritmi molto bassi in questo avvio di partita. Le due squadre si studiano in attesa di trovare spazi in avanti per poter far male alla difesa avversaria.21:31

3' La Fiorentina tiene palla nel tentativo di far indietreggiare il Lecce. La squadra di D'Aversa è ben posizionata sul terreno di gioco.21:30

1' Fischio d'inizio! Comincia Lecce-Fiorentina. Dirige il match l'arbitro Antonio Giua.21:25

Belotti, l'ultimo arrivato in casa Viola, parte dalla panchina e potrebbe subentrare a partita in corso. Out Nico Gonzalez, non al meglio. Alle spalle di Nzola dunque ci saranno Beltran, Bonaventura e il recuperato Sottil. Italiano deve rinunciare anche a Ikoné, squalificato, e Arthur, indisponibile per un affaticamento. Ancora fuori Milenkovic: a presidiare la difesa saranno Martinez Quarta e Ranieri con ai lati Biraghi e Faraoni.19:53

D'Aversa deve fare a meno di Ramadani, squalificato, ma può contare sul rientro di Banda, schierato dal primo minuto. Insieme a lui, a comporre il tridente offensivo, Kristovic e Almqvist.19:41

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano - Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi - Maxime Lopez, Duncan - Sottil, Beltran, Bonaventura - Nzola. Allenatore: Italiano.19:35

FORMAZIONE UFFICIALE LECCE (4-3-3): Falcone - Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo - Kaba, Blin, Oudin - Almqvist, Kristovic, Banda. Allenatore: D'Aversa.19:41

Rendimento simile anche per la Fiorentina: l'ultima vittoria in campionato risale all'1 a 0 contro il Torino del 29 dicembre, poi 2 pareggi, di cui uno in Coppa Italia, e due sconfitte, tra cui la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Attualmente la squadra di Vincenzo Italiano è al sesto posto in classifica, dietro alla Roma di un punto.18:16

Per entrambe le squadre è fondamentale tornare a vincere: il Lecce, reduce alla sconfitta di Genova, non vince in campionato dal 16 dicembre contro il Frosinone. Da quel giorno 5 sconfite e un pareggio per la squadra di D'Aversa. 18:15

Buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Fiorentina, match che apre la 23ª giornata di Serie A.17:46